Ústecké „metro“ letos zmizí. Firma čeká na povolení

/FOTOGALERIE/ Na jámu vedle paláce Zdar se po skoro 10 letech vrátí dělníci.

Jedna z ostud v centru Ústí, stavební jáma na Mírovém náměstí, by mohla začít mizet už letos. Společnost UDES, která parcelu vlastní, koncem roku opět podala žádost o stavební povolení, bez kterého nemůže zamýšlený multifunkční dům s obchody, kavárnou, fitcentrem a kancelářemi za více než sto milionů korun postavit.

JEDNÁNÍ SE TÁHLA PŘES ROK

Dokument by mohl ústecký stavební úřad vydat bez větších problémů, jelikož o úpravách projektu město s investorem vyjednávalo déle než rok a do úředního řízení už nehodlá vstupovat. Navíc mu to ani neumožňuje zákon.

„Koncem roku se nám podařilo získat vyjádření všech institucí potřebná k žádosti o stavební povolení. Nyní čekáme na doručení rozhodnutí o stavbě. Dokud nedostaneme stavební povolení a dokud nenabude právní moci, nesmíme na pozemku provádět jakékoli práce, což plně respektujeme,“ sdělil předseda představenstva UDES Radek Neymon.

Informaci o podání žádosti potvrdila i ústecká primátorka Věra Nechybová. „Chceme, aby stavba začala. Doufáme, že podmínky úřadu už investor splnil. Domy na Mírovém náměstí nejsou postavené v jednotném stylu, takže si myslím, že cokoli tam po splnění všech zákonných podmínek vyroste, bude lepší než stavební jáma, která je plná nepořádku. Musím souhlasit s Ústečany, že to nepůsobí dobře,“ řekla primátorka.

Opozice sice vítá, že nevzhledná stavební jáma po skoro deseti letech zmizí, na druhou stranu by ráda věděla, jak vlastně bude dům po dokončení vypadat.

„Nemám se k tomu jak vyjádřit, protože jsme neviděli aktuální projekt, není totiž veřejně dostupný,“ kritizoval architekt a opoziční zastupitel Jan Hrouda. „A to mě u tak významného místa, jako je Mírové náměstí, překvapuje. Myslím si, že je to škoda, veřejnost by si zasloužila podobu projektu znát a mít nějakou možnost k němu něco říct,“ pokračoval Hrouda.

Zároveň upozornil, že podle aktuálně platných zákonů už město nemá možnost stavební řízení ovlivnit, jedině kdyby vlastnilo pozemky sousedící se stavbou. „O nejúčinnější páky přišlo po prodeji stavební parcely,“ litoval zastupitel Hrouda.

PROBLÉMŮ UŽ BYLO DOST

Předseda představenstva společnosti UDES Neymon ovšem vysvětlil, že klasická vizualizace není součástí stavební dokumentace. „Pro interní potřebu něco máme, ale dokud nebudeme mít platné povolení ke stavbě, nechci něco zveřejňovat úřadu za zády. Problémů už bylo dost. Jakmile budeme mít dokument v ruce, rádi projekt veřejnosti představíme,“ slíbil Neymon.

Příprava Bloku 004 ke stavbě začala v květnu 2008. Bývalé ústecké vedení souhlasilo, že město na své náklady provede na parcele archeologický výzkum, aby investora ve výstavbě nic nezdržovalo.

V červnu 2009 město schválilo prodej pozemku o výměře 1829 metrů čtverečních společnosti UDES za 44,15 milionu korun. V červenci 2010 Ústí převedlo vlastnické právo na investora navzdory své podmínce, aby investor nejprve rozestavěl druhé nadzemní podlaží. Společnost ale nezískala stavební povolení, neboť budova by přesáhla na městský pozemek. Úřad měl i další připomínky. V listopadu 2012 vydané stavební povolení platí jen pro nižší výstavbu a zabezpečovací práce.

Nevzhledná jáma v centru mezitím získala přezdívku „ústecké metro“.