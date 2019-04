Ústí je vůbec první město v republice, které si takovou studii nechalo vypracovat. Teď musí rozhodnout, který okruh si vybere. Nebude přitom muset nic stavět, protože autonomní vozy mají být testovány v běžném silničním provozu. Projekt se jmenuje U SMART Zone.

„Neradi bychom, aby to byla jen taková atrakce, která jinak nebude mít žádné praktické využití. Musíme to také představit obyvatelům města, aby neměli pocit, že se budou potkávat s roboty. Kudy trasy vedou, by zatím bylo předčasné říkat,“ vysvětlil náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský (ODS) s tím, že to oznámí za týden.

Příprava okruhů je podle něj rozdělena do několik fází. „Zatím ta zóna není připravená, musí se doplnit vodorovné dopravní značení, zkontrolovat bezpečnost okruhu a další. Příští týden kvůli tomu máme schůzku,“ dodal Tošovský.

Ústí na přípravě okruhů spolupracovalo s Inovačním centrem Ústeckého kraje (ICUK). „Studie přinesla varianty dvou okruhů. Delší a kratší, zpracované tak, aby jejich trasa byla co nejpestřejší. Na nich budou automatizovaná auta testovat na různém povrchu, křižovatkách, zákrutách a zatáčkách, na nájezdu na dálnici,“ popsal mluvčí ICUK Ondřej Klein.

Ústí může jen získat

Testovací polygon by dokonce mohl vést až do Drážďan. „Teď je potřeba dát okruhy do pořádku. Někde není vidět značka nebo si protiřečí, jinde chybí a podobně. Správci komunikací to musí dát do pořádku. Provozovatel polygonu si dokonce může na tyto práce z programu RE:START požádat o dotaci,“ popsal Klein.

Podle opozičního zastupitele Martina Hausenblase (PRO! Ústí) na tom může Ústí jen získat. Třeba pronájmem okruhu společnostem, které autonomní auta testují. „Bude to mít řadu efektů. Město opraví infrastrukturu, firmy budou potřebovat zázemí, kanceláře a podobně, i to přinese peníze. Od toho je krok k dalším inovacím,“ myslí si.

Program RE:START má přinést do uhelných regionů nové finance. V současné době jsou dostupné dotační programy za dvanáct miliard. Uvolněno však může být více než 60 miliard korun.

„Tím, že dochází k dalšímu útlumu těžby uhlí, program RE:START nabere na intenzitě, protože je nutné daným krajům pomoci, aby dokázaly reagovat na související ekonomické a sociální změny,“ dodala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO 2011).

Evropská komise před rokem založila Platformu pro uhelné regiony a ČR se v rámci této platformy stala jednou z pilotních zemí. Právě český program RE:START označili evropští komisaři za vzor pro ostatní uhelné regiony Evropy.