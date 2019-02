Zatímco si České dráhy pravidelně stěžují, že jsou v nevýhodě proti soukromníkům kvůli různým historickým zátěžím, vlna uzavírání nových smluv na provoz po roce 2019 ukazuje, že mají proti alternativním dopravcům i jednu výhodu. Na smlouvy krajů a ministerstva dopravy s jinými dopravci je za zákona vidět, na České dráhy nikoliv.

Důvodem je stávající zákon o registru smluv, podle kterého mají výjimku ze zveřejňování firmy s veřejně obchodovatelnými cennými papíry. Kvůli této výjimce nenajdete v registru smluv kontrakty ČEZu, ale také Českých drah, které mají obchodovatelné dluhopisy.

Nepodléhá povinnosti zveřejnění

„Smlouva, jejíž stranou je společnost, která je emitentem veřejně obchodovatelných cenných papírů, nepodléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv bez ohledu na to, zda je druhá smluvní strana povinným subjektem, nebo ne,“ potvrdil mluvčí Českých drah Radek Joklík. Upozornil, že nejde o žádnou výjimku jen pro České dráhy. „Toto pravidlo platí pro každou společnost, která je emitentem veřejně obchodovatelných cenných papírů,“ dodal.

Podle něj jsou vybrané údaje obsažené v nabídkách a smlouvách na zajištění závazku veřejné služby předmětem obchodního tajemství především z důvodu působení ČD na otevřeném konkurenčním trhu. „Jejich zveřejnění a následné zneužití konkurencí může naší společnosti způsobit škody značného rozsahu. Předmětné údaje jsou úplně a transparentně k dispozici objednatelům, nicméně nejsou určeny ke zveřejnění právě z důvodu udržení si konkurenceschopné pozice ČD na otevřeném trhu, kdy znalost těchto informací konkurenci může vést k podávání nekonkurenceschopných nabídek ČD v budoucích nabídkových řízeních či přímých zadáních,“ tvrdí Joklík.

V registru smluv lze ale přesto některé smlouvy s Českými drahami najít: například starší s ministerstvem vnitra či Českou poštou na pronájmy nemovitostí. České dráhy si mohou v klidu jako ostatní počíst ve smlouvách objednatelů s jinými dopravci. V registru smluv se již objevily například smlouvy s GW Train Regio, Arrivou nebo Regiojetem.

Nerovné podmínky

Alternativní dopravci se netají tím, že se jim tento postup nelíbí. „Na nerovné podmínky při zveřejňování zásadních parametrů a údajů pro přípravu nabídek ze strany objednavatele, které jsou obchodním tajemstvím jednoho ze soutěžitelů, jsme upozorňovali objednatele již při přípravě podání nabídek. Chceme stejné transparentní podmínky pro všechny soutěžitele. Jedná se o klasickou ukázku toho, jak jsou si soutěžitelé na trhu rovni, ale někteří jsou si rovnější,“ říká mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Podle předsedy dozorčí rady GW Train Regio Roberta Krigara firmu takový postup přímo nepoškozuje. „My, stejně jako veřejnost, chceme mít možnost kontroly hospodaření dotčených subjektů a zjištění, zda jeden dopravce není ve vztahu k dopravci jinému nedůvodně zvýhodňován,“ řekl Krigar.

Arriva nechtěla nezveřejňování smluv ČD komentovat, vyjádřila se pouze ke svým smlouvám. „Jde o veřejnou službu placenou z veřejných peněz. Je správné, že jsou smlouvy veřejné. V autobusové dopravě je zveřejňování smluv běžné, není žádný důvod, proč by to mělo na železnici něčemu vadit. Nikoho to poškodit rozhodně nemůže,“ uvedl mluvčí Martin Farář.

„V rámci rovnocenných podmínek volné soutěže jednotlivých dopravců by stejný přístup měl být i v oblasti zveřejňování smluvní dokumentace o provozování spojů, které jsou placeny z daní občanů,“ míní mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Veřejně dostupná je alespoň z nových nabídkových řízení smlouva na linky Ex2 a R18, i když ne v registru smluv. Ministerstvo dopravy si vymínilo, že smlouvu zveřejní na svých stránkách. Tak se už minulý týden i stalo. „Z našeho pohledu nejde o diskriminaci, protože podle smlouvy s ČD sami můžeme tuto smlouvu zveřejnit na internetových stránkách MD, což se také stane. V registru smluv má zveřejnění smluv s jinými dopravci zásadní význam v tom, že tyto smlouvy nabývají účinnosti až jejich zveřejněním v registru smluv. Naopak, smlouva s ČD nabyla účinnosti už jejím podpisem,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.