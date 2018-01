Už žádné čekání u pokladen. Amazon otevřel revoluční supermarket

/VIDEO/ Revoluční obchod, který nově otevřela společnost Amazon, funguje na základě počítačového vidění a automatických senzorů. K nákupu tak zákazníci potřebují pouze registrovaný účet a mobilní aplikaci, pomocí níž naskenují při vstupu do prodejny QR kód. Senzory umístěné u každé potraviny pak samy poznají, když zákazník danou věc odebere a přidají ji do nákupního seznamu.

První zákazníci uvedli, že při nákupu měli pocit jako by zboží ukradli. Je tu však jeden podstatný rozdíl. Při odchodu z obchodu se totiž útrata automaticky strhne z účtu registrovaného u Amazonu. Během nákupu je navíc bedlivě sledovalo několik desítek kamer.

Výhody převratného konceptu jsou jasné - odpadá mnohdy nekonečné čekání u pokladen. Díky použité technologii dokáže navíc Amazon velmi přesně zanalyzovat, jaké zboží konkrétního zákazníka zajímá. V budoucnu mu proto například při nákupu v e-shopu dokáže nabídnout přesně to, co má rád. Zatímco pro některé zákazníky se jedná o perfektní pomůcku, jiné systém doporučených produktů spíše obtěžuje.

Ačkoli obchod v Seattlu společnost otevřela již na začátku prosince 2016, dosud v něm mohli nakupovat pouze její zaměstnanci. Přibližně roční zkušební provoz následně odhalil několik závažných nedostatků. Problematickým se ukázalo být zejména nakupování s malými dětmi, které způsobily zmatek přesouváním zboží na jiná místa v regálech.

Podle Amazonu však již byly všechny problémy odstraněny. „Během několika posledních měsíců začalo všechno fungovalo tak, jak má. Nesmíme zapomínat na to, že se jedná o novou technologii. Její nasazení bylo možné jen díky výraznému pokroku v oblasti strojového učení,“ uvedla ředitelka obchodů Amazon Go Gianna Pueriniová.

Krátce před otevřením obchodu v Seattlu společnost uvedla, že do budoucna počítá s výstavbou přibližně dvou tisíc podobných prodejen. Unikátní technologii chce ale použít jen u obchodů s rozlohou do 170 metrů čtverečních. Půjde tak spíše o jakési „večerky“ nabízející zejména čerstvé pečivo, nápoje, cukrovinky či předpřipravená jídla do mikrovlnky.

Představení obchodu Amazon Go: