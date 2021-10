Vedle mincí jsou v nabídce i medaile, vyznamenání a bankovky. Informoval o tom aukční dům s numismatikou Macho & Chlapovič, který aukci pořádá.

Zlato z keltského pokladu z Podmokel je podle pořadatelů největší zlatý poklad, který se kdy v Evropě našel. Byl objeven před 250 lety, vážil 50 kg a obsahoval 7000 až 10.000 mincí. Hitem dražby bude dukát křivoklátského knížete Karla Egona Fürstenberka, ražený v roce 1772 v Praze, jehož vyvolávací cena činí 250 tisíc korun.

Největší a nejslavnější poklad zlatých keltských mincí byl nalezen u obce Podmokly. "První mince tam byly objevené v roce 1771. Nálezcem měl být údajně nádeník Janota, který našel v údolí zlatá lesklá kolečka a vzal je dětem domů na hraní v domnění, že jde o mosazné knoflíky. Když židovský podomní obchodník zjistil, že jde o zlato, zpráva se rozšířila a vesničané začali cíleně prohledávat místo nálezu. O nálezu se ale dozvěděli na správě panství, a majitel Karel Egon z Fürstenberku chtěl zlatý poklad pro sebe. Najal si dráby a ti z místních mince doslova vytloukli," uvedl Jiří Militký z numismatického oddělení Národního muzea v Praze.

To, že šlo o mince keltské, v té době nebylo podstatné a ani to nikdo netušil. Důležité podle něj bylo to, že ty byly mince z ryzího zlata. Poklad měl vážit až 50 kilogramů. Malá část mincí se fyzicky dochovala, jde o několik desítek kusů rozptýlených do několika evropských sbírek. Největší sbírka podmokelských ražeb je v Mincovním kabinetu ve Vídni a pražském Národním muzeu.

"Příběh podmokelského pokladu je smutný, ale zároveň strhující svojí dynamikou i výjimečným obsahem. Jde o jednu z velmi významných kapitol počátku středoevropské numismatiky a archeologie,“ upozornil Militký.

"V aukci budeme nabízet dukát Karla Egona z Fürstenberku jako položku číslo 269, který je velice vzácný a je ražen právě z roztaveného keltského pokladu," doplnil lizej Macho z aukčního domu Macho & Chlapovič. Odhadl, že jeho cena by mohla vystoupat až na 600 tisíc korun.

V dražbě budou i mince související, dukát Josefa II., syna Marie Terezie, z pražské mincovny, ražený v roce 1771. Ten mohl být také ražen z podmokelského zlata.