Léky namíchá robot, výtahy rozpoznají urgentní příjem a biologický materiál se bude rychlostí pět metrů za sekundu přesouvat potrubní poštou. To jsou jen některé futuristické vymoženosti, které by měla už za tři roky nabídnout nová nemocnice na severozápadě Bratislavy. Stane se součástí multifunkčního komplexu Bory, který ve slovenské metropoli buduje slovensko-česká investiční skupina Penta.

Nová bratislavská nemocnice nazvaná Svět zdraví by měla být jiná nejen po stránce vybavení. Měla by fungovat bez papírů i bez tradiční řídicí struktury. V ní zaměstnané zdravotní sestry by už neměly být podřízenými lékařů, nýbrž jejich rovnocennými partnery. I to má být silnou zbraní špitálu při náboru více než 1200 členů zdravotnického personálu.