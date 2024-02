Pět tisíc. Právě tolik profesionálních řidičů autobusů chybí dopravcům v České republice. A bude hůř. Průměrný věk se totiž pohybuje od pětapadesáti do šedesáti let. Jen do věkové kategorie 55 let a více spadá 40 procent ze všech řidičů.

„V příštích deseti letech tak budeme mít problém. Řidiči budou ve velkém odcházet do penze. Není, kdo by je nahradil. Řidičů profesionálů do 25 let jsou z celé skupiny tři procenta,“ upozornil ředitel Institutu silniční dopravy Česmad Bohemia Tomáš Bicera.

Autobusoví dopravci dlouhodobě upozorňují na kritickou situaci v oboru:

Regionální autobusová doprava je v krizi. Chybí řidiči

Kromě neatraktivity povolání z pohledu mladší generace je možnou příčinou i věk pro získání řidičského oprávnění. „Déčko“ lze získat ve 24 letech. V případě absolvování takzvaného rozšířeného vstupního školení, které čítá 280 hodin odborné přípravy, je možné řídit autobus o tři roky dříve.

Kvůli nedostatku profesionálních řidičů navrhovali dopravci změnu. Konkrétně chtěli, aby autobus, který nebude delší než 12 metrů, a bude jezdit na lince do maximální délky 50 kilometrů, mohli řídit osmnáctiletí. Inspirací byly Německo, Nizozemí či Švédsko.

Možnou záchranu odmítli poslanci

Nová pravidla však v Česku platit nebudou. Navrhovanou změnu poslanci zamítli. Nejčastějším argumentem byly obavy o bezpečnost. Možnou úpravou se proto přestalo zabývat i ministerstvo dopravy. „Úprava se snížením minimálního věku k získání řidičského oprávnění skupiny D a D+E pro řízení autobusu nebyla poslanci přijata a další změny směřující ke snížení věkové hranice řidičů autobusů momentálně neplánujeme,“ sdělil mluvčí resortu Tomáš Lukašík.