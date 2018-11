V Česku otevírá už čtvrtý outlet. Bitva o zákazníka se přiostřuje

Zítra otevře své brány čtvrté outletové centrum v Česku. Konkurenční boj na trhu s módním značkovým zbožím ze starších kolekcí letos nabírá na obrátkách.

Na jaře už zahájilo provoz nové outletové centrum u letiště v Ruzyni a zatím zápasí s nedostatkem zákazníků. Centrum Outlet Arena Moravia stojí na okraji Ostravy a vybudoval ho stejný developer jako před jedenácti lety Fashion Arena Prague Outlet.

Původem dánská firma TK Development také pražský outlet ve Štěrboholích řadu let provozovala. Má tak zmapované, o co je mezi tuzemskými zákazníky zájem. Pro nový outlet v Ostravě zvolila už osvědčený koncept oválného centra s obchody umístěnými po obvodu a parkovištěm v centrální části.

Sedm desítek obchodů

První fáze Outlet Arena Moravia zahrnuje na sedm desítek obchodů a 800 parkovacích míst na víc než hektarové ploše. Podle developera je přibližně 80 procent komerčních jednotek pronajatých. To je u výprodejových center, která se zaplňují pomaleji než běžné nákupní galerie, standardní množství.

Dražší značky do outletů zpravidla vstupují, až když je patrné, že centrum funguje a dokáže přilákat dost kupujících. Do letošního jara v Česku existovala jen dvě takto velká centra – Freeport Fashion Outlet v Hatích na Znojemsku a Fashion Arena. V začátcích svého fungování se orientovala hlavně na zákazníky vyhledávající masové značky.

„Zejména u Fashion Areny vidíme trend směrem k prémiovému segmentu, který je z velké části podpořen rostoucí kupní silou českého zákazníka a také jeho větším přehledem na trhu,“ říká Jan Voslář z poradenské společnosti Cushman Wakefield. Outletový byznys dnes nezahrnuje jen výprodej přebytečných zásob, ale stále víc se stává dalším distribučním kanálem pro značky, které k tomuto účelu vyčleňují část kolekce.

Design interiéru

Zahraniční výprodejová centra kladou rovněž důraz na zážitek z nakupování a na design interiéru, který mívá podobu městečka. Interiér ve stylu uliček Starého Města má nový Prague The Style Outlets v Ruzyni. Přesto sem zatím lidé cestu nenašli.

„Chybí zde jasná koncepce a tahák pro zákazníky. Je také zásadní otázkou, jestli Praha má aktuálně vůbec kapacitu na dvě outletová centra,“ míní Voslář.

Lokalita byla klíčová při rozhodování, kde postavit výprodejové centrum zacílené na severní Moravu a Slezsko. Původně ho TK Deve-lopment plánoval v Hladkých Životicích, na půli cesty mezi Lipníkem nad Bečvou a Ostravou.

Nakonec se i po konzultacích s obchodníky projekt přesunul k Ostravě na frekventovanou tepnu křížící dálnici D1. Spádová oblast, s níž developer počítá, tak zasahuje až šest milionů lidí. To v případě dojezdnosti až do 90 minut a s přesahem do Polska.