"Zahájili jsme výrobu jednotlivých kusů, které dodáváme pro první start, který by měl být na konci roku 2020," uvedl Pavel Dobeš, jednatel ATC Space. Jde o dceřinou firmu německé Aerotech Peissenberg, výrobce leteckých motorů a plynových turbín, která patří do MT Aerospace v Augsburgu a je součástí skupiny OHB. V Klatovech se budou vyrábět a montovat pomocné motory, tedy urychlovací stupeň, který pomáhá vynést raketu na orbit. Sestavy z Klatov měří až dva metry, nosná raketa 80 metrů.

"Pro začátek máme 25 zaměstnanců, pro finální produkci o třech směnách to bude na konci příštího roku 55 až 60 zaměstnanců ," řekl Dobeš. Firma vyrábí podle dodaných výkresů, ale speciální roboty a stroje, nejmodernější v Evropě, musí naprogramovat na konkrétní výrobu.

"Je to nejsofistikovanější výroba v naší průmyslové zóně," řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr (ODS). Podle něj se už v sousedních starších prostorách sesterské firmy Aerotech podíleli místní na výrobě dílů do nosné rakety ARIANE 5. Podle Dobeše je šance, že by v Klatovech vzniklo vývojové centrum. "Kromě výroby kusů pro raketové nosiče chceme řešit i systémový inženýring," uvedl. Mělo by se tam přesouvat technologické know-how, firma má ještě tři hektary pro rozvoj.

Evropská kosmická agentura

"ČR je velmi úspěšná v kosmických technologiích, ale také v aplikacích," uvedl ředitel odboru kosmických aktivit ministerstva dopravy Václav Kobera. Přes 40 firem v ČR se podle něj podílí na těchto aktivitách, které mají velký dopad na každodenní život - například telekomunikační, navigační a pozorovací družice.

"Před 11 lety se Česká republika stala součástí Evropské kosmické agentury ESA," uvedl Kremlík. Díky ní se rozvíjí průmysl i inovační aktivity a jsme tak rychleji u technologií, které mění svět. Příští rok dává ČR do EAS 1,5 miliardy korun a peníze se nám vracejí v podobě zakázek do průmyslu a dostávají republiku do mezinárodní spolupráce. Podle státní tajemnice pro EU Mileny Hrdinkové pracuje ročně agentura zhruba s pěti miliardami eur, o něž se soutěží.

ESA dala na novou továrnu 15 milionů eur, zbytek mateřská firma. "Po dobu, kdy budou vyráběné díly ARIANE 6, bude budova v majetku agentury," uvedl Dobeš. Doufá, že se klatovská firma účastní dalších programů ESA. V sousedním závodě Aerotech, kde se montují části motorů letadel, se od roku 2014 vyráběly komponenty ARIANE 5. Po rozhodnutí vlády a ministerstva dopravy z roku 2016 o připojení do programu ARIANE 6 získala ATC Space smlouvu na vývoj a výrobu urychlovacích motorů.