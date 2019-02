Příjemci v Česku musí polské maso nechat vyšetřit v akreditované laboratoři na bakterie salmonely a žádnou zásilku nesmějí uvést na trh dříve, než dostanou vyhovující výsledky. Statistiky testů za první den veterináři ještě nemají.

Testy se dělají na poddruh bakterie Salmonella enterica subspecies enterica, což je jediný známý poddruh, který je patogenní pro člověka. Onemocnění způsobují i některé další poddruhy, rozšiřování testů se však nyní neplánuje, protože patogenní nejsou.

Cena vyšetření je podle mluvčího mezi 400 a 600 korunami, pokud je výsledek vyhovující. V opačném případě se dělají další testy. Provoz Státních veterinárních ústavů podle Vorlíčka testy neparalyzují, stále tak zbývají kapacity na prověření drůbežího masa z Brazílie, které také před otestováním na český trh nesmí.

Na aféru zareagovali někteří tuzemští obchodníci. Řetězec Makro přestal odebírat hovězí maso z Polska. Firma Animalco z holdingu Agrofert, která kontaminované maso dovezla, přerušila spolupráci se svým polským dodavatelem a čeká na výsledky kontrolních testů. Nevylučuje přitom, že spolupráci s polským partnerem ukončí. Podle polského ministra zemědělství Jana Krzysztofa Ardanowského se problémy s polským jídlem zveličují.

Kritika Evropské komise

V Česku začala ve čtvrtek platit mimořádná veterinární opatření pro dovoz polského hovězího masa poté, co v jeho vzorcích veterináři tento týden objevili bakterii salmonely. Ke stejnému kroku dnes přistoupilo i Slovensko, kde se také našlo polské hovězí nakažené salmonelou.

V Polsku se ročně vyprodukuje 560 tisíc tun hovězího masa ročně, z čehož 85 procent míří na export. Do Česka se z Polska za tři čtvrtletí loňského roku vyvezlo hovězí za 739,6 milionu korun. Polsko je po Německu druhým největším vývozcem zboží zemědělského původu do České republiky.

Evropská komise minulý měsíc vyzvala Česko, aby správným způsobem uplatňovalo unijní pravidla ohledně úředních kontrol dovozu potravin. Unijní státy musejí systematicky posuzovat možná rizika a následně kontrolovat některé potraviny zasílané z jiné členské země EU při jejich příjezdu.

Praha to vyřešila tak, že všichni dovozci dostali povinnost oznamovat systematicky alespoň 24 hodin předem dovoz takových potravin na místo určení. To ale podle komise není v souladu s unijními předpisy, podle nich by měli být dovozci žádáni ze strany úřadů jen v odůvodněných případech a v rozsahu nezbytně nutném pro organizaci kontrol.