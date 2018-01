V Chlumci na Českokrumlovsku je nulová nezaměstnanost

Nulovou nezaměstnanost, a to už dva měsíce po sobě, má obec Chlumec, úřad práce tu neeviduje ani jednoho člověka bez práce.

Vývoj nezaměstnanosti na Českokrumlovsku v roce 2017.Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Mám z toho radost,“ uvedl starosta Chlumce Petr Bürger. „Máme ale pouze 104 obyvatel a na tak malém vzorku je těžké vysledovat nějaký trend. Ležíme ale mezi Budějovicemi a Krumlovem, a tak jsme na tom s dostupností lépe než šumavské obce u hranic.“



Naopak nejvyšší podíl lidí bez práce mají v Pohorské Vsi, a to 14,4 %. I to je ale velký rozdíl oproti prosinci 2016, kdy zde bylo bez práce téměř 25 % lidí.



Pokud jde o volná místa v okrese, nejvíc jich na ÚP registruje Kaplice, a to 513, druhý v pořadí je Český Krumlov s 458 volnými místy.



Co se celé České republiky týká, prosincová nezaměstnanost je nejnižší od roku 1997, třebaže oproti listopadu 2017 mírně vzrostla. „S příchodem zimy postupně končí sezónní práce a do evidence se už ve větším počtu hlásí i lidé, jimž skončily termínované pracovní smlouvy a dohody, nebo například živnostníci, kteří dočasně přerušili svou činnost,“ vysvětlila generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.