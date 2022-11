„Loni jsme pekli asi 130 kilogramů cukroví a letos to směrujeme přibližně na 100 kilogramů. Děláme celkem jedenáct druhů, to je o jeden více, než loni. Pečeme suché cukroví, ale i s nugátovým krémem nebo čokoládou,“ popisuje majitelka cukrárny Šárka Hrdličková. Její cukroví znají nejen lidé v České republice a na Pražském hradě, ale putuje i do Spojených států amerických, Rakouska nebo do Anglie.

Cukrárna Sen se dříve specializovala pouze na domácí zákusky, dorty a chlebíčky. Cukroví vlastní výroby přibylo do sortimentu až v době covidu.

„Nejdříve jsme brali domácí cukroví od jiného výrobce a měli pouze překup. Během covidu, kdy jsme museli zavřít, nám ale chyběl výdělek. Dělali jsme pouze dorty na víkendy, které jsme vydávali okýnkem, takže nás napadlo začít dělat i cukroví, abychom měli na poplatky a energie,“ vzpomíná Hrdličková. Recepty na domácí cukroví sháněla od babiček nebo kolegů z oboru.

Zákazníci chodit nepřestali

Všeobecné zdražování dopadlo i na vánoční cukroví a zákazníci tak letos musí sáhnout hlouběji do peněženky. O desítky procent se totiž oproti loňsku zvedly ceny másla, cukru a dalších surovin, bez kterých se cukráři neobejdou.

V hradecké Cukrárně Sen běží naplno přípravy na VánoceZdroj: Deník/Jana Urbanová

„Kilogram mixu cukroví prodáváme za 900 korun, loni to bylo asi o dvě stě korun méně. Báli jsme se, že po zdražení si lidé začnou péct doma sami, ale naštěstí to zatím nijak nepociťujeme a zákazníci chodí stále,“ uzavírá Hrdličková s tím, že objednávky má v současné době už na 70 kilogramů cukroví a další stále přijímá. Zájemci ale mají poslední týden.