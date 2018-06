V dozorčí radě ČEZ končí její předseda Václav Pačes

V čele dozorčí rady polostátní společnosti ČEZ stane nový předseda. Její dlouholetý šéf a akademik Václav Pačes totiž ve funkci skončí. O rozhodnutí se dozvěděl během dnešní valné hromady firmy, informoval Radiožurnál.

Právě valná hromada má změny v dozorčí radě na programu. Pačesovi ale zatím prý důvody nikdo nevysvětlil.

„Je to určitě i politický vliv, to je docela samozřejmé. Byl jsem nominantem pana (expremiéra Bohuslava) Sobotky, i když ne za sociální demokracii, ale byl jsem prostě brán jako Babišův člověk. To byl ten důvod. Ale nevím, to mně taky nikdo neřekl,“ řekl Radiožurnálu.

Kromě něj však mají dozorčí radu opustit i další dva lidé, kteří byli nominováni ČSSD a lidovci.

Jak uvádí server irozhlas.cz, ministerstvo financí ovládané hnutím ANO má vyhlédnuté nové tři kandidáty - někdejšího centrálního bankéře Lubomíra Lízala, úředníka ministerstva financí Karla Tylla a šéfa výboru pro audit společnosti ČEZ Otakara Horu.

Co to znamená? Že ministerstvo bude mít v dozorčí radě ČEZ většinu. Bude tak moci snadněji odvolat představenstvo a schvalovat velké investice.