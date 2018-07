V Kníničkách vyrostou domy se 67 byty. Včetně lékárny nebo ordinace

Bydlím v brněnských Kníničkách, to si do tří let řeknou další desítky lidí. V severní části Ondrovy ulice totiž vyrostou dva bytové domy.

Ilustrace bydlení a stavby bytových domů.Foto: Deník / Divíšek Martin

Po jednáních developera s představiteli městské části firma postaví budovy se dvěma patry. „Dohodli jsme se na kompromisu a domy budou o jedno poschodí nižší,“ upřesnil starosta městské části Martin Žák. Developer chce začít stavět v polovině roku 2019. Jeden dům vybuduje s třiatřiceti a druhý s čtyřiatřiceti byty, které budou jedno až čtyřpokojové. Současně zajistí dohromady víc než sto vnitřních parkovacích míst. Dokončení výstavby plánuje na rok 2021. ČTĚTE TAKÉ: Nový vstup do zoo: místní se bojí hluku, návštěvníkům se líbí Představitelé společnosti Reko, která stavbu chystá, se požadavkům radnice a místních přizpůsobili. „Nejprve jsme snížit patra nechtěli. Některým lidem se to hodně nelíbilo. Proto jsme změnili názor,“ uvedl člen představenstva společnosti Pavel Knapec. V místě postaví i dům, který bude vyhrazený pro služby. „Takové místo tady chybí. Chceme lékárnu, ordinaci pro lékaře a případně obchod s potravinami,“ sdělil Žák. Podle Knapce už firma s provozovateli služeb jedná, ale výsledky ještě nemá. ČTĚTE TAKÉ: Mendlovo náměstí v novém: otevřel nový park, přibyla zeleň

Autor: Ondřej Kaloud