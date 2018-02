V létě na dovolenou? Koruna posílí

Dobrá zpráva pro všechny peněženky, respektive jejich majitele. Už třetí měsíc po sobě zpomaluje růst cen. Včera to potvrdil Český statistický úřad. Celková drahota se v lednu proti prosinci sice zvýšila o 0,6 procenta, ale meziročně se inflace drží na úrovni 2,2 procenta, což ekonomové označili za příjemné překvapení.

Na začátku roku „tradičně“ zdražila voda, nájmy a energie – elektřina je dražší skoro o tři procenta. Tahounem (byť mírného) růstu cen se však stal alkohol. „Například cena piva vzrostla meziměsíčně téměř o pět procent,“ podotýká analytik Raiffeisenbank František Táborský. Jinak se ale nekonají žádné „máselné krize“, cukr dokonce meziročně zlevnil skoro o třetinu.

25 UŽ NA JAŘE

Otázka zní, jak na to bude reagovat česká koruna. Podle ekonomů má všechny předpoklady, aby dál posílila. Když se to stane, centrální banka nebude tolik „motivovaná“ utahovat šrouby přes zvyšování úroků. Současná inflace 2,2 procenta je pro centrální banku strop.

„I přes mírné meziroční zpomalení je míra inflace z pohledu ČNB na horní hranici přijatelnosti. Obava z přehřátí ekonomiky bude nutit národní banku k různým opatřením, které ale vesměs povedou k posilování koruny, a tím pádem zhoršování situace exportérů,“ odhaduje Petr Kymlička z auditorské společnosti BDO.

Včera se česká koruna obchodovala kolem 25,40 za euro. Centrální bankéři zkraje roku odhadovali, že na podzim bude koruna kolem 24,80 za euro. K trvalému prolomení pětadvacetikorunové hranice však může dojít i dříve, ještě do prázdnin.

„Nemohu vyloučit hodnotu i pod 25 CZK/EUR. Spíš bych ale očekávám, že bude těsně nad 25 korunami za euro,“ míní hlavní ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová. „Dlouhodobě předpokládám, že koruna bude ještě silnější, ale bude se pohybovat spíš v jakýchsi skocích,“ odhaduje.

Silnější koruna je logicky dobrou zprávou pro všechny, kteří pojedou na dovolenou do ciziny, nebo kupují zahraniční zboží. Naopak je to strašák pro tuzemské firmy, které 84 procent zboží exportují do EU. Asociace exportérů už dříve uvedla, že úroveň pod 24 korun za euro by byla pro tuzemské firmy „smrtelná“.