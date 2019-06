Plavcům, kteří zavítají do bazénu o objemu přes 600 tisíc litrů vody, se naskytne vskutku velkolepý pohled na londýnskou metropoli. Bazén má být totiž vybudován na střeše 220 metrů vysoké budovy s výhledem na všechny světové strany, což z něj činí světový unikát.

Neobvyklé bude i samotné provedení bazénu. Ten má být vyroben z litého akrylátu a všechny jeho stěny i dno budou průhledné, což znamená, že návštěvníci nižšího podlaží uvidí, jak se nad nimi ve vodě cákají plavci. Není proto náhodou, že za odvážným návrhem stojí právě designéři společnosti Compass Pools, jejíž specializací jsou bazény.

Příjemné překvapení čeká na plavce, kteří bazén navštíví po setmění, konstatovala CNN. V noci se totiž promění v "jiskřivou pochodeň", a to díky promyšlenému osvětlení hýřícímu všemi barvami.

Nutnost zachování ničím nerušeného výhledu na všechny strany sebou ovšem nutně nese určitá omezení. Plavci se tak mimo jiné budou muset obejít bez běžných přístupových schůdků. A právě tato informace vyvolala mezi uživateli sociálních sítí vlnu pobouření. "Jak se asi dostanu do bazénu? Budu snad muset vyskočit z vrtulníku?" dotazoval se jeden z nich podle britského bulvárního listu The Sun.

Odpověď je ovšem o poznání méně poetická. "Při navrhování bazénu jsme se potýkali s několika zásadními technickými problémy. Jedním z nich bylo i to, jak umožníme plavcům, aby se do něj vůbec dostali," vysvětluje technický ředitel společnosti Compass Pool Alex Kemsley.

Točité schodiště a dvířka z ponorky

"Naše řešení je založeno na kombinaci točitého schodiště a dvířkům, která jsou umístěna na dně bazénu. Při jejich navrhování jsme se inspirovali ponorkami. Díky tomu můžeme našim návštěvníkům nabídnout nejen čistý design, ale i něco netradičního. Kdo by se nechtěl alespoň trochu cítit jako James Bond, který se chystá na svou misi," dodává.

Bližší informace o způsobu vstupu do bazénu sice Kemsley nepodal, podle dostupných informací se však zdá nejpravděpodobnější, že po zmáčknutí tlačítka se modul s točitým schodištěm jednoduše vysune do prostoru.

Bazén bude rovněž vybaven anenometrem, jehož úkolem bude měřit objem a rychlost proudění vzduchu. Tomu, aby se voda nedostala do ulic Londýna, pak zabrání počítačový systém, který bude zároveň regulovat její teplotu. K případnému ohřevu vody pouslouží přebytečná energie z klimatizačního systému budovy, informovala CNN.

Výstavba unikátního bazénu by mohla být zahájena již v roce 2020, a to za předpokladu, že se do té doby podaří podepsat smlouvy s partnery a dodavateli. Zároveň s bazénem chce společnost v nejvyšších patrech 55podlažní budovy vybudovat pětihvězdičkový hotel.