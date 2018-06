V Praze se loni prodaly dvě stamilionové vily. Nejdražší byty jsou v centru

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 80 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Brigáda (nejen) na léto - administrativa. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 80 kč, mzda max. 100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: • Rychle pronikneš do nových věcí?, • Pracuješ důsledně?, • Chceš navázat spolupráci se zaměstnavatelem, který ti nabídne uplatnění i po škole?, , Pak neváhej a ozvi se!, , Jsme rodinná, stabilní, dlouhodobě rostoucí strojírenská společnost orientovaná na perfektní výsledek pro své zákazníky, kterým nabízíme širokou škálu činností, konkrétně obrábění, lisování, svařování, povrchové úpravy. Pyšníme se tituly jako Odpovědná firma roku, Inovátor roku a patříme mezi 100 nejlepších firem v ČR., , O JAKOU PRÁCI SE JEDNÁ?, • Tvým výsledkem práce budou vystavené objednávky materiálu, služeb a dopravy. , • Budeš komunikovat s českými i zahraničními dodavateli a s kooperanty (firmy, které se podílejí částí práce na realizaci našich zakázek)., • Budeš pracovat v ERP systému Helios, do kterého zaznamenáš všechny objednávky a změny., • Budeš komunikovat se všemi úseky v rámci firmy., , CO BUDEŠ PRO SVOU PRÁCI POTŘEBOVAT?, • Dobrou uživatelskou znalost MS Word, Excel, Outlook, • Ochotu seznámit se s ERP systémem Helios, , CO TI NABÍZÍME?, • 3 měsíce práce na plný úvazek, • Praxi, která vynikne ve tvém životopise., • Naučíš se, jak to reálně funguje na oddělení nákupu., • Schopní studenti u nás zůstávají po skončení školy na zajímavých postech., , Kontakt: životopis e-mailem. Pracoviště: Zlkl, s. r. o., Moravičanská, č.p. 581, 789 83 Loštice. Informace: Hana Dragounová, .