Zašlé nádraží je opravě o krok blíž. „Minulý týden jsme ji převzali fyzicky, prohlédli aktuální stav a nechali zaměřit základní parametry budovy,“ prozradil Deníku mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Magistrát nádraží Bubeneč koupil za 14 milionů od Českých drah, pro které již ztratilo význam. Vlaky tu nestaví od roku 2014. Přesunuly se na nově vybudovanou zastávku Praha Podbaba přibližně o kilometr dále, která je napojena na hromadnou městskou dopravu.

Vlaky tu jezdí od roku 1850

Vlaky tudy stále projíždějí, ale Bubeneč slouží pouze jako výhybna, kterou řídí dálkově z nádraží v Holešovicích. Šestá městská část projevila o budovu zájem, ráda by tu vybudovala kulturní a komunitní centrum, které by spojovalo přání vyjádřená osmi stovkami místních obyvatel v anketě.

„Výsledky by šly jednoduše interpretovat jako zájem o tři provozy: kavárnu či restauraci s občerstvením a kulturním provozem, spolková a skautská činnost a podpora sportu ve Stromovce,“ vysvětluje mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Návštěvníci parku z řady místních by ocenili třeba půjčovnu bruslí a cykloservis, budova totiž leží přímo na oblíbené cyklostezce.

Vlaky v Bubenči jezdí na trati Praha-Děčín od roku 1850, jednopatrová nádražní budova pochází ze stejné doby. Potřebuje rekonstrukci, do které by radnice chtěla zapojit budoucího provozovatele. „Proto chceme vybrat v soutěži budoucího provozovatele zároveň s přípravou rekonstrukce. Její rozsah určí stavebně historický průzkum, který právě začal,“ vysvětluje Šrámek.

Nádražka přežila další dva roky

Poslední zastavení vlaku v roce 2014 sledovaly desítky místních i nadšenců do železnice. Ještě další dva roky tu fungovala slavná nádražní restaurace, jejíž hostinský měl v zásobě nespočet historek a občas uspořádal i zabijačku, protože byl také řezník. Díky tomu, že budova je poměrně vzdálená od zástavby, se v ní pořádaly i punkové koncerty. Příjmy laciného podniku ale nestačily na nákup EET pokladny, před dvěma lety tu proto prodali poslední pivo a párek.

Nejdříve za dva roky by ji snad mohl nahradit nový podnik, ve kterém by opět mohla zaznívat živá hudba a Pražané by se mohli osvěžit při procházce Stromovkou. „Chtěli bychom, aby bubenečské nádraží bylo takovou malou Šlechtovkou Prahy 6. Ta má otevřít příští rok,“ dodává Ondřej Šrámek.