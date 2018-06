V New Yorku vydražili zbraň z Hvězdných válek, zájemce dal přes 12 milionů

Částka v aukci padla v sobotu odpoledne. Jméno toho, kdo slavnou pistoli získal, nicméně není známo.

K prodeji ji ve druhé polovině května uvolnil dosavadní majitel, designér James Schoppe, jenž byl ve stejném filmu nominován na Oscara za nejlepší výpravu.

