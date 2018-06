FOTOGALERIE: V Opavě vyrobili obří Fidorku

Před nedávnem ve slezské metropoli byla otevřena nová továrna společnosti Mondelēz International, která vyrábí sušenky a oplatky. Při této slavnostní příležitosti se vytvořila Fidorka, která nemá obdoby.

Váží necelých 20 kilogramů a její průměr činí 57 centimetrů. Tyto parametry zaručily, že jde o největší čokoládovou oplatku, která byla na území České republiky zhotovena. Rekordní zápis stvrdili pracovníci Agentury Dobrý den, jež vydává Českou knihu rekordů.

Na populární tuzemské oplatce v nadrozměrné velikosti pracoval tým několika lidí v čele s Janou Vaverkovou, vedoucí výroby části opavského závodu. Ta také podrobně popsala, s čím se museli zaměstnanci Mondelēzu vypořádávat. „Nejsložitější částí výrobního procesu obří Fdorky bylo vytvořit takovou formu, která umožní, že odlitek bude mít stejně embosovaný nápis jako originální oplatka,“ komentovala už zmíněná Jana Vaverková.

Vzápětí pak ještě dodala: „Nakonec se nám to podařilo tak, že jsme si nechali laserem vyřezat zvětšený negativ Fidorky do plastového kruhu, který jsme vložili do kruhové formy. Jako formu jsme využili sudu od marmelády. Při výrobě jsme pak postupovali podle skutečného výrobního procesu, kdy se nejprve nalije čokoláda na dno, vytřepají se bublinky, vloží se správné množství korpusů, a nakonec se vše zatře a nechá zchladit.“

Podle vedoucí speciálního týmu je obří oplatek asi devětkrát větší než ten klasický, který běžně seženete v každé prodejně potravin.



K TÉMATU Fidorka a Opava je dlouhotrvající spojení. S její výrobou se ve městě začalo už během třicátých let minulého století. Prvotním názvem bylo Tartalletes, následovalo jméno Capri, to už se prodávala v barevném staniolovém obalu. Současné pojmenování populární oplatka získala až v průběhu padesátých let. Při udělování názvu se pamatovalo na rodinu Fiedorů, která v Opavě pekla sušenky a oplatky od roku 1840.