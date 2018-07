V Paskově u dálnice vznikne luxusní kasino. I když má město vyhlášku

Kasino, které zacílí na movitější klienty, vyroste v Paskově u dálnice D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. Tamní zastupitelé i přes výhrady části obyvatel schválili smlouvu o vzájemné podpoře a spolupráci s firmou, která se o kasino postará.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Městu by provoz kasina měl ročně přinést až šest milionů korun čtyřtisícové město hospodaří s ročním rozpočtem přes sto milionů korun. V Paskově přitom mají od loňského prosince vyhlášku o omezení hazardu, která se ale dotýká jen zastavěných částí města.

Investor plánuje vybudovat kasino mimo tato území na pozemcích v areálu bývalého zahradnictví, které už mu patří. Odkoupil je od soukromých vlastníků.

„Jedná se o to, jestli bychom nechtěli do budoucna zákaz hazardu rozšířit na celý katastr. Nevidím k tomu ale důvod. Lokalita, kterou oni koupili, je u dálnice. Podle jejich vyjádření nebude vlastně ani příchod pro pěší,“ řekl Deníku starosta Paskova Petr Baďura ještě v červnu s tím, že kasino by podle slov investora mělo nabízet především „živé“ hry jako ruletu, blackjack nebo poker.

Radnice o záměru investora předem informovala obyvatele prostřednictvím zpravodaje i sociálních sítí. Například na facebookovém profilu města sklidil záměr značnou kritiku.

„Všude zakazují herny a tady otevřou kasino. Ať tu pak není víc krádeží a stahování feťáků a jiných existencí,“ zněla jedna z výtek.

Vedení města se jelo podívat do Popůvek u Brna, kde společnost už provozuje obdobné zařízení. Tam prý nové kasino nezpůsobilo žádnou zvýšenou kriminalitu. Pokud by ale v Paskově po otevření kasina narostla trestná činnost, snížila by se výpovědní lhůta na dva roky.

Vize kasina našla až na výjimky podporu napříč zastupitelstvem. Kromě několikamilionové částky do rozpočtu z loterijní daně má kasino ročně přispívat 200 tisíc korun na akce spolků nebo města.