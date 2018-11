V pasti půjček. Pětině dlužníků zbývají peníze jen na jídlo a oděvy

Administrativa, to je v naší zemi věc neskutečná a asi i zakletá. Tvrdí to starosta Kozlan na Vyškovsku Karel Pospíšil. Narůstající byrokracii nekritizuje sám. Starostové menších obcí v kraji poukazují, že kvůli papírování nemají čas ani na to, aby řešili problémy obyvatel. „Na vše musí být papír a nejlépe ještě několik kopií, formuláře, tabulky. Někdy nad některými dotazy a úkoly zůstává zdravý rozum stát,“ řekl Pospíšil.