MHD v Písku zajišťuje společnost ČSAD Autobusy České Budějovice, která investovala do nákupu nových vozidel téměř 61 milionů korun. „Máme požádáno o dotaci, která může dosáhnout až 85 procent z pořizovací ceny,“ uvedl vedoucí technického oddělení ČSAD AUTOBUSY České Budějovice Pavel Marek.

Od poloviny prosince budou v provozu čtyři jedenáctimetrové elektrobusy, každý s kapacitou 86 cestujících, a jeden osmimetrový pro 51 pasažérů. Menší autobus bude obsluhovat linku jedoucí do centra města, na které by měla být obnovena zastávka na Velkém náměstí. Autobusy na zemní plyn mají kapacitu 85 osob. Ty budou podle místostarosty Písku Petra Hladíka jezdit především v ranní špičce, kdy cestuje nejvíc lidí. „Elektrobusy by se pak využily ve zbytku dne. Nyní je třeba otestovat, jakou vzdálenost ujedou na jedno nabití,“ poznamenal místostarosta.

Počet autobusů, které zajišťují provoz MHD v Písku, se zvýší ze současných šesti na sedm. Každý elektrobus bude mít na autobusovém nádraží vlastní nabíjecí stanici na pomalé nabíjení. „K dispozici budou i dvě stanice pro rychlé nabíjení,“ podotkl Pavel Marek z ČSAD.

Vysvětlil také, že mezi vozidlem a stojanem probíhá bezdrátová komunikace a vše se řídí z jednoho místa. „V jakémkoliv okamžiku lze tedy zjistit nejen to, jaký dojezd má konkrétní elektrobus, ale je možné nastavit požadovaný výkon nabíjecího stojanu, nebo odstranit případné závady,“ doplnil s tím, že vybudování zázemí pro provoz autobusů na elektřinu včetně klíčové nabíjecí stanice vyjde společnost na osm milionů korun.

Nové autobusy začnou v Písku naplno jezdit od 13. prosince, odkdy budou zároveň platit nové jízdní řády. Ve stejný termín se také spustí nový systém linkového vedení autobusů, který přinese například zjednodušení jízdních řádů a snížení počtu linek z jedenácti na šest. Jejich trasy jsou vytvořeny tak, aby obsloužily všechny dosavadní zastávky, výjimkou je málo obsluhovaná a stavebně komplikovaná Zeyerova. Tu mají nahradit nedaleké zastávky Nemocnice a Budovcova.