Polsko v pondělí informovalo Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE), že se na farmě na severozápadě země vyskytl případ atypické formy nemoci šílených krav. Minulý týden přitom evropské země vyděsilo šíření závadného hovězího masa z polského chovu, které mělo pocházet z nemocných zvířat. Případem se zabývají také inspektoři Evropské unie. Zda je mezi oběma případy souvislost zatím není jasné.

Zvíře nakažené bovinní spongiformní encefalopatií (BSE) se podle OIE objevilo na farmě ve městě Mirsk nedaleko hranice s Českou republikou a podle agentury Reuters bylo z preventivních důvodů utraceno. Atypické formy BSE se podle OIE mohou v menším měřtku objevit spontánně a riziko rozšíření nemoci nehrozí.

Zda by nákaza nemocí šílených krav mohla souviset s případem kontaminovaného hovězího masa, které se minulý týden rozšířilo do více než deseti evropských zemí, zpráva OIE neuvádí. Kauzou se tento týden zabývá dvojice evropských vyšetřovatelů, která si v pondělí vyžádala příslušnou dokumentaci a v průběhu týdne se plánuje setkat s veterinárními inspektory a navštívit jatka ve městě Ostrov Mazovský. Právě ta sehrála hlavní roli v televizních záběrech stanice TVN, které porážku nezdravě vyhlížejících kusů skotu zachytily a na celou kauzu upozornily.

Vyšetřování zahájilo také polské státní zastupitelství. Nejvyšší státní zemědělské a veterinární úřady však v pondělí uvedly, že testy neprokázaly žádné známky onemocnění či nebezpečí pro zákazníky. Zkoumány byly vzorky ze zhruba 9,5 tun masa, které bylo z preventivních důvodů staženo z prodeje.

Propouštění zaměstnanců

Polsko patří mezi vůbec největší vývozce hovězího masa a reportáž televize TVN tak minulý týden vzbudila obavy napříč Evropou zejména proto, že některé kusy masa mohly být dodány do restaurací či školních jídelen. Jak uvedla mluvčí Evropské komise Anca Paduraru, Polsko problém nahlásilo 29. ledna prostřednictvím systému rychlého varování pro potraviny a krmiva.

Do evropských zemí se dostalo více než 2,5 tuny podezřelého masa. Polská veterinární inspekce krátce na to odebrala jatkám z města na severovýchodě země licenci a propustila dva své zaměstnance. Úřady společně s výrobci hovězího masa podle agentury AP potvrdili, že pracují na přijetí okamžitých opatření, která by nezákonným praktikám do budoucna zabránila.

„Nebyly tam žádné nemocné krávy, došlo pouze k porušení zákonných jatečních procedur,“ uvedl polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski, podle kterého se na jatkách v době porážky nenacházel veterinář tak, jak to zákon nařizuje.

Reakce dalších zemí

„Bohužel je očividné, že Polsko nemá funkční systém kontroly a veterinární inspekce. Nebo došlo k porušení zákona,“ komentoval dění český ministr zemědělství Miroslav Toman a dodal, že se v České republice podařilo objevit zhruba 300 kilogramů závadného polského masa.

AKTUÁLNĚ: Maso z problematických polských jatek, kde se porážely nemocné krávy, se dostalo i do České republiky. Šlo o zhruba 300 kilogramů hovězího. pic.twitter.com/8u3Y20Y7ww — Zemědělství ČR (@MZeCr) February 1, 2019

Slovenská ministryně zemědělství Gabriela Matečná si v pátek nechala předvolat polského velvyslance, aby s ním celou záležitost projednala. Na Slovensko se dostalo asi 600 kilogramů závadného hovězího a část z něj byla distribuována do škol a restauračních zařízení.

Dalších 240 kilogramů objevily úřady ve Švédsku a téměř 800 kilogramů se dostalo do Francie. Většinu se podařilo zlikvidovat, část se však dostala ke koncovým zákazníkům. Švédská národní potravinová agentura to označila za „naprosto neakceptovatelné a vážné porušení potravinových zákonů“.