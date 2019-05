Češi letos v zaměstnání stráví mimopracovními aktivitami v průměru 65 minut denně, což je stejně jako loni. Zaměstnavateli tím způsobí ztrátu rekordních 51 813 korun za rok, tedy o 3869 Kč více, než loni. Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti truconneXion, kterou má ČTK k dispozici.

"Převedeno do průměrné hrubé mzdy zaměstnavatelé denně tratí 206 Kč za to, že si zaměstnanec zařídil dovolenou, nakoupil on-line, navštívil sociální sítě nebo zhlédl několik zábavných videí. Za celý rok zaměstnanci v administrativních profesích promrhají 43 pracovních dnů, to je jako měsíc a půl extra placené dovolené," uvedl manažer truconneXionu Martin Hnízdil.