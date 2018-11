Obří skandál. V praní špinavých peněz přes Dánsko je namočená i Deutsche Bank

Gigantický skandál kolem údajného praní špinavých peněz v Danske Bank zasáhl i další přední evropskou banku. Whistleblower Howard Wilkinson při slyšení před dánským parlamentním výborem uvedl, že více než polovina z podezřelých finančních prostředků prošla přes americkou pobočku přední evropské banky. Agentura Bloomberg s odvoláním na zdroj obeznámený se situací informovala, že se jednalo právě o Deutsche Bank.

Howard Wilkinson působil v letech 2007 až 2014 jako šéf pobaltské obchodní sekce Danske Bank. Právě estonská pobočka Danske Bank, na kterou se v současnosti soustředí několik mezinárodních vyšetřování praní špinavých peněz, byla pro Deutsche Bank korespondenční bankou.

Danske Bank v rámci interního vyšetřování dospěla k závěru, že se při podezřelých transakcích v letech 2007 až 2015 dostalo přes estonskou pobočku do globálního finančního systému téměř čtvrt bilionu dolarů (5,7 bilionu korun)., které mohly pocházet z potenciálně nelegální činnosti v Rusku.

Při slyšení před dánským vyšetřovacím výborem Wilkinson uvedl, že do podezřelých transakcí byly zapletené dvě velké americké banky a americká pobočka velké evropské banky. „Byla to přední korespondenční banka pro americké dolary,“ vypověděl Wilkinson. „Trvalo to do roku 2015, nejméně devět let,“ dodal.

Nabídli mu peníze za mlčení

Wilkinson, který poprvé od vypuknutí skandálu vystoupil na veřejnosti, dánským poslancům dále řekl, že mu jejich největší banka v roce 2014 nabídla odstupné výměnou za jeho mlčení, když pohrozil, že uvědomí policii. Šéf Danske bank, Jesper Nielsen, který v pondělí také vypovídal, však odmítl, že by mu někdo nabízel peníze za mlčení.

„V Estonsku jsme nezvládli naši odpovědnost. To, co se stalo, by se nikdy nemělo stát. Je to nepřijatelné. My jako banka musíme převzít celou odpovědnost,“ vypověděl Jesper Nielsen.

Agentura Bloomberg s odvoláním na dva důvěrné zdroje uvedla, že američtí vyšetřovatelé minulý týden kontaktovali Deutsche Bank a Bank of America, kvůli informacím o tomto případu. Podle dalšího zdroje vyšetřovatelé amerického ministerstva spravedlnosti také pokládali nepříjemné otázky v další americké bance JPMorgan Chase & Co. Samotný Wilkinson v pondělí konkrétní banky z obav, že by mohl čelit případným soudním sporům nebo jít do vězení, nejmenoval.

„Deutsche Bank působila jako korespondenční banka pro Danske Bank v Estonsku. Naším úkolem bylo zpracovávat platby pro Danske Bank. Tento vztah jsme ukončili v roce 2015 poté, co naši klienti identifikovali podezřelou aktivitu,“ uvedla Deutsche Bank pro list Financial Times v reakci na obvinění. Bank of America a JPMorgan případ odmítly komentovat.