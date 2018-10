Pracuje i v devadesáti. Pražský McDonald’s má nejstaršího brigádníka v Česku

Narozeninové oslavy pořádané v dětských koutcích sítě rychlého občerstvení McDonald´s se staly ikonickými. Restaurace McDonald´s Eden tento týden ale hostila oslavu opravdu neobvyklou. Kulaté narozeniny oslavil její nejstarší zaměstnanec a současně nejstarší zaměstnanec řetězce u nás, již 90letý Jindřich Kochrda.

Pro Jindřicha Kochrdu je letošní výročí hned dvojnásobné. Kromě kulatých narozenin oslavil také deset let strávených pod značkou se zlatými oblouky. V restauraci Eden zajišťuje obsluhu balíkovacího lisu a stejně jako mnoho dalších zaměstnanců i on využívá práce na částečný úvazek.

Jindřich přitom pracoval celý život. „Já v práci nikdy neměl prodlevy, vždy jsem pracoval a jsem na to zvyklý. Dnes je to jiné, i tady v McDonald´s mi trochu vadí ta fluktuace. Starších pracovníků, jako jsem já, je dnes málo a je to škoda,“ komentoval Jindřich Kochrda narozený v roce 1928. Svačiny do práce mu dodnes chystá manželka, dle svých slov přitom ale nedá dopustit na sladké jak domácí, tak z McCafé.

Nejen manželce, ale i domácnosti a zahrádce se brzy chce více věnovat, už 31. prosince totiž odejde do plného důchodu.