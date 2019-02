V případě smogové situace bude MHD v Praze zdarma

Hlavní město zavede v době smogových situací MHD zdarma, a to včetně vlaků. Jeden den bezplatné přepravy vyjde městskou pokladnu na pět milionů korun, držitelům časových jízdenek neplánuje magistrát část jízdného vracet. Dnes o tom rozhodli pražští radní. Opatření zvažovala i minulá politická reprezentace, nakonec od něj však ustoupila se zdůvodněním, že by to na kvalitu ovzduší nemělo výraznější vliv.

"Je to jasný signál, který chceme vyslat směrem k občanům, že v případě vyhlášení smogové situace se životní prostředí nachází v nějaké krizové situaci, která ohrožuje lidské zdraví," uvedl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Smogové situace v jednotlivých krajích vyhlašuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a to v několika stupních. Město chce MHD zdarma zavádět již při nejmírnějším z nich. Praha zřejmě zavede MHD zdarma v době smogových situací Přečíst článek › Náklady, které magistrát odhadl na pět milionů korun za jeden den opatření, bude město dopravcům kompenzovat z rozpočtové rezervy, a to vždy za čtvrtletí. Pokud jde o posílení kapacity spojů tak, aby zvládly případné zvýšení počtu cestujících, je podle dokumentu problematické. Jak v případě tramvajové sítě, tak metra a železnice je v metropoli síť v podstatě na hranici kapacity. Podle schváleného dokumentu by bylo opatření účinnější, kdyby se k němu připojil Středočeský kraj. Další opatření v době smogu, které magistrát připravuje, počítají například s doporučením pro firmy, aby zaměstnancům umožnili práci z domova. Zaměstnanci by se tak nemuseli přepravovat po městě, nelákalo by je využívat automobil a chránili by svoje zdraví. V plánu je také outdoorová informační kampaň založená na plakátech, které budou nabádat Pražany k tomu, aby v době smogu například nejezdili autem či nerozdělávali oheň. Metropole zvažuje vyhlášku omezující spalování tuhých paliv Přečíst článek › Praha je po Ostravě druhým nejhorším městem z hlediska znečištění ovzduší. Zatímco v Ostravě je smog dán především výrobou, v metropoli drtivou většinu zplodin produkuje doprava. Hlavní město trápí zejména prachové částice označované jako PM10, které jsou velmi malé a při vdechnutí se usazují v plicních sklípcích, odkud se dostávají do krevního oběhu a roznášejí rakovinotvorné látky. Zásadním problémem, zvyšujícím jejich koncentraci, jsou dieselové motory s poškozeným nebo úplně chybějícím filtrem pevných částic. Praha začala kontrolovat diesely. Zaměřila se na odmontované a nefunkční filtry Přečíst článek ›

Autor: Redakce / ČTK