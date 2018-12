Vřetena Pasta d‘oro Gluten Free Fusilli z produkce rumunské firmy Sam Mills se chlubí řadou předností: podle výrobce neobsahují žádnou geneticky upravovanou kukuřici, žádnou sóju, vejce, pšenici, mléko, arašídy, ryby ani cholesterol. Hlavně jsou však údajně „nejčistší v oboru“, co se obsahu lepku týče. Spotřebitelský časopis dTest zjistil, že pravý opak je pravdou.

Kvůli klamavému – a pro celiaky nebezpečnému – označení podal dTest podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Podle složení uvedeného na obalu by je měla tvořit výhradně kukuřičná mouka, ve které by se lepek neměl vyskytovat. „Kde se lepek v kukuřičných vřetenech vzal, přesně nevíme. Způsobit to mohla nedokonale vytříděná surovina nebo se výrobek mohl lepkem ušpinit někde ve výrobním zařízení,“ uvedla šéfredaktorka dTestu Hana Hoffmannová.

Inkriminované rumunské těstoviny na český trh dodává firma Baltaxia. Osobám alergickým na lepek způsobuje jeho pozření alergické reakce, například bolest břicha, průjem nebo vyrážku. Pro celiaky je konzumace lepku z dlouhodobého hlediska ještě nebezpečnější. Lepek u nich totiž vyvolává záněty střev, které mohou vést až ke vzniku zhoubného nádoru.

Téměř trojnásobně překročený limit

Redakce dTestu podrobila laboratorním analýzám celkem 23 druhů různých typů těstovin, které jsou běžně k dostání v českých obchodech. U třech vzorků označených jako „bez lepku“ pak zjišťovala, jestli dodržely maximální hranici povolené koncentrace lepku, a to 20 mg/kg. Rumunský výrobek v této zkoušce neobstál ani se zavřenýma očima.

„K ověření nepřítomnosti lepku jsme použili biochemickou metodu detekující gliadin, což je jedna z frakcí lepku. U vřeten značky Sam Mills Pasta d‘oro Gluten Free Fusilli s datem minimální trvanlivosti 5. 2. 2020 jsme odhalili koncentraci 55 mg lepku na kilogram výrobku, což je více než dvojnásobek bezlepkové limitní hodnoty,“ upřesnila Hoffmannová. Spotřebitelům s bezlepkovou dietou doporučila se těmto vřetenům vyhnout.