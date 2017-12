I přes problémy s dotací má Ralsko zřejmě nejmodernější mateřskou školu na Českolipsku. Podle stavbyvedoucího je bezpečnější než banka.

Ač má město Ralsko na svém území hned dvě vyloučené lokality, od ledna zde bude fungovat zbrusu nová moderní školka. Nechybí jí bezbarierový přístup a samostatná třída pro děti do věku 3 let. Včera odpoledne jí vedení města spolu s dalšími hosty slavnostně otevřelo veřejnosti.

BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

„Je tu nový kamerový systém. Učitelky díky tomu vidí před vchody a bez jejich souhlasu se sem nikdo nedostane. Celkově je zabezpečení skoro lepší než v bance. Jsou tu pohybová čidla a detektory na roztříštění skla, které sledují veškerá okna. Při spuštění detektorů se ihned spouští alarm,“ říká hlavní stavbyvedoucí Miroslav Lachman.

Vybavenost a moderní prvky si během středečního slavnostního otevření pochvalovali rodiče i učitelky. „Moc se těšíme, ještě mezi svátky to přijdeme zútulnit, s čímž nám přijdou pomoci i rodiče. Nejlepší je opravdu ten prostor, který je opravdu velký a děti si to zde určitě užijí,“ říká učitelka Lenka Vrbová.

Někteří obyvatelé Ralska měli obavy, zda se naplní kapacita, starosta města Miloš Tita se toho ale nebojí. „Kapacita tady je pro padesát dětí. My jich momentálně máme kolem čtyřiceti, navíc jsme oslovili i okolní obce,“ uvedl starosta.

PROBLÉM S DOTACÍ

Původně byl rozpočet na výstavbu nové mateřské školky plánovaný na 19 milionů korun. Většinu, přes 17 milionů korun, měla pokrýt dotace z IROP. Obě čísla se však lehce zadrhla. Kvůli inovacím během stavby se částka vyšplhala na 25 milionů korun a nastal problém s dotací. „Poskytovatel dotace nám zaslal pět připomínek, kvůli kterým se rozhodli dotaci snížit o 25 procent. My jsme toto rozhodnutí rozporovali a pomocí právní poradenské služby se nám povedlo snížení posunout o 10 procent a argumenty poskytovatele snížit na tři. I tak ale dále budeme bojovat, protože ještě s dvěma z argumentů nesouhlasíme,“ dodal Tita.

Ralsko by tak mělo mít na stavbu za 25 milionů k dispozici dotaci ve výši 15,3 milionu. První splátka ale městu přišla až v druhé půlce měsíce, kdy stavba byla dokončena, a tak jí celou musela dopředu zaplatit radnice. „Systém dotací by se měl hlavně pro menší obce určitě změnit, takto je to finančně neúnosné,“ podotkl starosta.