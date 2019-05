Počet seniorů a zdravotně postižených, kteří pobírají příspěvek na péči, v Česku setrvale roste. A spolu s tím bude nutné zvýšit množství lidí, kteří se o ně v domovech důchodců nebo v zařízeních pečujících o handicapované starají.

„V prosinci 2017 pobíralo příspěvek na péči celkem 354 682 osob,“ konstatuje v odborném časopise Demografie Ladislav Průša, demograf a ekonom z Vysoké školy ekonomické. Na základě toho, jak se vyvíjí počet příjemců v posledních letech a dalších predikcí, vzroste podle jeho propočtů do roku 2035 počet těchto lidí na 537 tisíc až 565 tisíc.

Málo zaměstnanců

Z tohoto vývoje podle studie vyplývá, že stávající kapacity sociálních služeb v budoucnu nebudou dostatečné. A bude tak potřeba zvýšit i počet jejich zaměstnanců, kterých je nyní okolo 70 tisíc. Při zachování současných služeb jich bude v roce 2035 potřeba přes 50 tisíc navíc.

„Pokud by byl do očekávaného vývoje počtu pracovníků promítnut očekávaný vývoj jednotlivých typů služeb sociální péče, potom by se celkový počet pracovníků v těchto službách mohl zvýšit o dalších 19 tisíc osob, to znamená, že by se počet pracovníků ve službách sociální péče v podstatě zdvojnásobil,“ dodává Průša.

Není přitom sám, kdo na podobný problém upozorňuje. Na přelomu roku publikovali svou vlastní studii demografové Luděk Šídlo a Jana Křesťanová. Stárnutí obyvatelstva podle nich povede k tomu, že bude do roku 2030 potřeba zvýšit počet lůžek v domovech pro seniory o dvě třetiny.

Při průměrném počtu 75 lůžek v jednom z nich to znamená, že by se do té doby mělo postavit asi 300 nových zařízení.

Problém je však v tom, že počty těchto domovů stagnují a nejsou peníze ani na to, aby se nabrali noví zaměstnanci.

Změníme zákon…

Jejich odměny ale nejsou zrovna velké, takže lidi ta práce neláká nebo kvůli nízkým výdělkům často zvažují odchod jinam. „Právě proto jsme navyšovali platy v oblasti sociálních služeb,“ řekla Deníku ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Chce zatraktivnit toto povolání i v novele zákona o sociálních službách. Ale jak, nekonkretizovala.

Sociální služby se přitom potýkají s nedostatkem peněz dlouhodobě. Letos na ně chybí kolem dvou miliard korun a hrozí jejich kolaps.

Mnoho poskytovatelů sociálních služeb podle předsedy nevládní neziskové organizace Naděje Jana Vaněčka dostalo letos nižší dotace než loni, ač vláda rozhodla o zvýšení platů pracovníků v sociálních službách. Pěti největším nestátním poskytovatelům chybí celkem více než 600 milionů korun, řekl dnes novinářům Vaněček. Jen v případě Naděje jde podle něho téměř o 53 milionů korun.