V Trnovanech vznikne vlnitý had pro cyklisty. Dočkají se i vyznavači parkouru

Město Teplice postaví první pumptrackovou dráhu pro adrenalinovou jízdu.

Učili se tam budoucí železničáři, nyní tu budou na hrbolaté dráze řádit Tepličané na kolech. V Trnovanech by přes léto mělo vyrůst nové hřiště se speciálním zaměřením. Vzniknout má za nákupním centrem Kaufland v blízkosti ulic Arbesova a Husova. Sportoviště nahradí železniční učiliště, které město v minulých letech v chátrajícím stavu vykoupilo a srovnalo se zemí.

„V Teplicích máme poměrně hodně dětských hřišť pro nejmenší, ale neměli jsme dostatek hřišť pro teenagery, které už houpačky nebaví,“ sdělil náměstek primátora Hynek Hanza.

„Proto jsme v minulých letech postavili skatepark a in-line dráhu na Angeru a zavedli třeba discgolf. Nyní pokračujeme další aktivitou, kterou využijí sportovci bez ohledu na věk,“ vysvětlil Hanza.

V Trnovanech půjde o tzv. pumptrackové hřiště, které si lze představit jako dráhu s různými vlnovkami a klopenými zatáčkami. Právě na dobrou volbu povrchu a tvaru dráhy upozorňují zkušení kolaři.

„Doporučuji se jet nejprve podívat do nedalekého Mostu, kde byl nedávno jeden pumptrack dokončený. Přestože ho stavěla firma s asi nejlepším jménem u nás, celý tamní pumptrack je z jezdeckého pohledu hodně špatný. Například zatáčky nemají správné radiusy a podobně. Tohle fakt doporučuji ohlídat, protože se štěrkovým pumptrackem, jako je v Mostě, člověk hnout může, ale asfaltový, ten už je pak neměnný,“ připomněl vyznavač pumptracku Martin Müller.

Hřiště bude určené pro jízdu na kole, bruslích, koloběžce či skateboardu. „U nás je to novinka, zatímco na západě jsou tato hřiště běžná. Trať má speciálně tvarovaný vlnitý povrch a vyprofilované zatáčky,“ doplnil Hanza.

„Jde o typ dráhy, na které se pohybem nahoru a dolů využívá hnací síly kola nebo jiného prostředku, na kterém člověk jede,“ ozřejmil Hanza princip jízdy na pumpracku.

O tom, že se Tepličané na nové sportoviště těší, svědčí i jejich vtipné komentáře na facebookových diskuzích. „Bude to super, až půjdeme z hospody domů, zaskočíme si tam nějaká salta. Po pěti dvanáctkách to půjde snadno,“ napsal třeba Lukáš.

Vlnitý plochý had s klopenými zatáčkami vyroste v Trnovanech na místě, kde dříve stálo železniční učiliště. To se po zrušení dostalo do soukromých rukou a chátralo. V posledních letech sloužila ruina bývalého učiliště především jako přechodný příbytek pro bezdomovce. Během zimy jich tu pod střechou v ruinách žily až dvě desítky. Své by o tomto objektu mohli vyprávět také hasiči, kteří tu u požárů odpadu zasahovali i několikrát denně.

Pro místní obyvatele byl tento areál dlouhou dobu trnem v oku. „Několikrát jsem upozorňoval na úřadech na to, že je tady bordel. Večer se tu lidé bojí chodit,“ říkal místní obyvatel Rudolf Altschul v době, když ruinu obsadili bezdomovci.

Radnice stížnosti lidí vyslyšela. Objekt od soukromníka odkoupila za čtvrt milionu korun včetně pozemku a nechala ho zbourat. Kromě pumptracku chce město vybudovat pro mladé i parkourový prostor na Šanově. Za obě hřiště zaplatí 4,6 milionu korun.