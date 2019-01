Výpovědi zaměstnancům brněnského výrobce traktorů Zetor se sice začnou rozdávat nejdříve v pondělí, část zaměstnanců při odchodu na vánoční dovolenou ale už věděla, že na konci března přijdou o práci. Informoval o tom vedoucí odborů Alois Kazelle. Firmy z Brna i okolí už do Zetoru posílají desítky pracovních nabídek, propuštění tak nebudou mít o práci nouzi.

Firma v týdnu přes Vánoci odborářům oznámila, že do konce března propustí z ekonomických důvodů 260 lidí, tedy téměř 40 procent zaměstnanců. Odejít má 131 úředníků, 64 výrobních dělníků, 53 režijních dělníků a 12 manažerů. Oficiální výpovědi se začnou rozdávat během ledna, část zaměstnanců se ale o svém propuštění dozvěděla už před svátky.

Výběr je na manažerech

"Je to jen malá část z plánovaného počtu propuštěných. Na personálním oddělení mi vysvětlili, že výběr těch, kdo podnik opustí, je na jednotlivých manažerech. Cílem je, aby ve firmě zůstali ti nejlepší. A zatímco někteří provedli výběr rychle a měli jasno už před svátky, další se rozhodnou až teď, v novém roce," uvedl Kazelle.

Vzhledem k dvouměsíční výpovědní lhůtě a plánu na snížení stavů ke konci března by měli všichni manažeři o výpovědích na svých úsecích rozhodnout do konce ledna, zaměstnanci ale doufají, že to bude co nejdříve.

"Lidé se mě hodně ptají na budoucnost, někteří zvažují, že odejdou sami, bojí se, že by mohla přijít další krize, další vlna propouštění, a místa nebudou," dodal Kazelle.

Propuštění se však o práci bát nemusí

Ti, kdo budou muset ze Zetoru odejít, se ale nedostatku volných pozic bát nemusí. Zejména pokud by byli ochotní za prací dojíždět i mimo Brno. "Ozvaly se mi firmy z Břeclavi, Jihlavy i Pelhřimova, že by pro naše lidi měly uplatnění. S osobním oddělením už jsem se domluvil, že jim nabídky předám, a oni to umístí na firemní internet i na nástěnky v halách," dodal vedoucí odborů.

Několik volných míst nabízí lidem ze Zetoru například brněnský servis domácích spotřebičů Perfekt servis. "Potřebujeme jednoho člověka z administrativy na dispečink a tři až čtyři lidi na servisního technika. Pozice je stále těžší obsadit, zájemci sice chodí, ale často pro ně takové místo není vhodné nebo brzy odejdou," uvedl vedoucí servisu Jiří Bazala.

Pro deset lidí by měli práci ve firmě agriKomp ve Střelicích u Brna. "Dlouhodobě hledáme lidi na pozice servisních techniků kogeneračních jednotek a servisních techniků technologií. Dlouhodobě se nám je nedaří obsadit," řekla Miroslava Hájková z personálního oddělení agriKomp Bohemia.

Potíže začaly počátkem loňského roku

Vedení Zetoru oznámilo plánované propouštění v posledním týdnu před Vánoci. Uvedlo, že potíže začaly počátkem loňského roku s novou legislativou, která zpřísnila bezpečnostní pravidla pro stroje.

"Bylo potřeba komplexně modernizovat všechny modelové řady traktorů ZETOR. I přes maximální snahu vstupoval ZETOR do roku 2018 s omezenou produktovou nabídkou, kterou se podařilo zkompletovat až v srpnu roku 2018. První polovina roku tak byla obchodně horší a ve druhém pololetí se již ztrátu nepodařilo dohnat," uvedl výkonný ředitel Zetoru Marian Lipovský.

Podle výročních zpráv společnosti několik let klesají tržby a snižuje se i počet vyrobených traktorů. Zatímco v roce 2014 společnost prodala 4187 traktorů a utržila 3,8 miliardy korun, loni to bylo 2765 traktorů a tržby 2,9 miliardy. Neustále mírně klesá i počet zaměstnanců, od roku 2014 o 128 lidí.