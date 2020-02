Změny na železnici: Nízkopodlažní soupravy vymizely, schůdky jsou překážkou

/FOTOGALERIE/ Prosincová změna v železniční dopravě přinesla mimo jiné i změnu v nasazení jiných vlakových souprav. Místo Regionovy jezdí mezi Broumovem a Hradcem Králové motorové jednotky, které známe ze spěšných vlaků do Chocně. A ty mají svá pro a proti - co vyhovuje jednomu cestujícímu, je pro jiného nepříjemná překážka, která činí cestování náročnější hlavně ve chvílích, kdy je potřeba do vlaku nastoupit nebo z něj vystoupit.

Osobní železniční doprava na Náchodsku. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Zrušení rychlíkového spojení Dobrošov, který zajišťoval spojení Broumovska s Prahou, asi mnoho cestujících nelitovalo, neboť právě nevalný zájem o brzký ranní spoj poslal po třech hubených letech tento spoj opět mimo pravidelný jízdní řád. O vlak, který spojuje Broumovsko s hlavními koridory ale region nepřišel. Přímé spojení Náchodska a Broumovska s krajským městem bez přestupování ve Starkoči je nově zajišťováno spěšnými vlaky. Dočká se Brno svého „metra“? Město konečně zadá studii Přečíst článek › Výhodou komfortnější motorové jednotky 854+954 oproti Regionovám je vetší kapacita míst pro cestující a k tomu jako bonus navíc i oddíl pro cestující v 1. třídě. „Jízda motorovou jednotkou 854+954 je mnohem pohodlnější a tišší, protože má podstatně lepší jízdní vlastnosti. Je zde i více místa pro kočárky a kola. Navíc jsou ve vlaku dvě toalety, tedy se již nemůže stát, že při poruše nemáte možnost jít ve vlaku na záchod, jako se to stávalo v Regionovách. Nově je v těchto jednotkách i bezplatné připojení k internetu pomocí wi-fi,“ vyjmenovává klady náchodský zastupitel Jiří Prokop, který se dopravou zabývá. Jedinou, ale podstatnou nevýhodou je, že tyto soupravy nejsou nízkopodlažní, což je problém především pro imobilní a starší cestující, ale i pro cestující s kočárky a koly. První stadlery jsou v Olomouci nachystané na trať. Takto vypadají Přečíst článek › „Bohužel dopravce není schopen v současné době nabídnout moderní nízkopodlažní jednotky. Tedy v nejbližších dvou až třech letech nemáme moc na výběr,“ je si vědom Jiří Prokop, který se na webových stránkách vlakynachod.cz v otevřené anketě cestujících ptá, zda souhlasí s nasazením modernějších motorových jednotek 854+954 a tím i možností pravidelného přímého spojení do Hradce Králové bez přestupu ve Starkoči, nebo by raději volili návrat nízkopodlažních Regionov. Vhodnější soupravy? „Regionovy považuji momentálně za vhodnější, protože se domnívám, že byly hodně využívány maminkami s kočárky, imobilními cestujícími, cyklisty, tedy dost početnou skupinou lidí, kterou nové soupravy 854+954 částečně od využití vlaků odradí. Imobilní občané na vozíčkách se do nových souprav nedostanou vůbec. Je to škoda,“ reaguje jeden z cestujících. Jiný je pro nově používaný model. „Rozhodně preferuji ty soupravy 854, protože mají oproti Regionovám lepší chodové vlastnosti a pohodlnější sedadla. Ten rozdíl v pohodlí je nepopsatelný! Míra hluku je nízká, vysokopodlažnost mi nevadí,“ užívá si pohodlnějšího cestování respondent s jiným názorem. Do Bratislavy dvoustovkou. Bude jasno, kdo opraví trať z česko-slovenské hranice Přečíst článek › Mezi bezmála pěti sty dosavadními reakcemi ale převažují se 70% odpovědi preferující nízkopodlažní soupravy. „Nízkopodlažními vozy mohou cestovat všichni, ostatními jen někteří. Jako matka cestující s dětmi a kočárkem je pro mne momentálně cesta vlakem nemyslitelná. S nízkopodlažními vozy by to pro mne byla nejpreferovanější možnost z výběru auto - autobus - vlak,“ reaguje jiná cestující. Jiří Řezník

