Vadí vám, když na dálnici předjíždí kamion? Ministr dopravy to chce zakázat

Ministr dopravy v demisi Dan Ťok zvažuje zavedení zákazu předjíždění pro kamiony na dálnicích. Zřejmě by však nešlo o plošný zákaz. Na jeho záměr upozornil deník Právo.

„Je otázkou, jak by se k tomu stavěli dopravci, ale já bych zákaz předjíždění pro kamiony zavedl. Určitě tam, kde jsou tři pruhy. Pokud vím, přišel při opravách dálnice D1 požadavek, aby tři kilometry před uzavírkou a za uzavírkou byl zákaz předjíždění kamionů - tam si to také dovedu představit,“ řekl Ťok Právu.

Podle něj by k zavedení zákazu nebyla nutná změna zákona, ale naprosto by stačilo rozhodnutí ministerstva dopravy. To je totiž správním úřadem umístění dopravních značek.

Předjíždění dvou kamionů na dálnici bývá zpravidla velmi zdlouhavé, protože rychlost předjíždějícího kamionu se příliš neliší od rychlosti předjížděného vozidla. Podle policejních statistik zavinili řidiči nákladních vozidel loni v Česku přibližně dvanáct tisíc nehod, při nichž zemřelo 74 lidí.

O zavedení plošného zákazu předjíždění pro kamiony již dříve usiloval například někdejší ministr vnitra Milan Chovanec, ministerstvo dopravy ho ale odmítlo. Domnívalo se totiž, že by pomalu jedoucí nákladní vozidlo mohlo úplně zablokovat jeden jízdní pruh, ve kterém by se tak vytvořila souvislá šňůra kamionů.