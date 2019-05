Ministerstvo ČTK v reakci sdělilo, že je stavba vah složitá. V nejbližší době budou dokončeny dvě. Kontroloři také vytkli ministerstvu, že od roku 2015 neurčilo podmínky pro kontrolu přínosu podobných dopravních systémů. Podle ministerstva vzniká IT systém, který bude vyhodnocovat efektivitu dopravních systémů i zpětně.

Vláda v roce 2015 schválila Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) do roku 2020, který počítal mimo jiné se stavbou zmíněných vah nebo modernizací centra dopravních informací. Podle plánu měly už v letech 2016 a 2017 začít fungovat první vysokorychlostní váhy pro automatické měření kamionů. Ke konci roku 2018 ale Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na silnicích, které spravuje, nezprovoznilo žádnou. Přitom třeba na krajských cestách podle NKÚ fungovalo loni na podzim už pět takových vah.

Váhy zatím pouze na D5 a D8

"Systém vysokorychlostního kontrolního vážení na dálnicích je z podstaty hustšího dopravního provozu na zmíněných komunikacích technicky náročnější na instalaci než na jiných typech komunikací," zdůvodnila zpoždění mluvčí ministerstva Lenka Rezková. Před dokončením má podle ní ŘSD dvě váhy na dálnicích D5 a D8. Spuštěny budou v nejbližší době, doplnila. Další váha se staví na D35 a tři váhy se brzy začnou stavět.

NKÚ na základě prověrky kritizoval také to, že cíle plánu rozvoje dopravních systémů jsou obecné a neměřitelné. Ministerstvo dopravy si také nestanovilo ukazatele, podle kterých by rozdělovalo peníze na projekty a zjišťovalo, jak se daří plán naplňovat. "Na projekty ITS je přitom v rámci akčního plánu připraveno přibližně devět miliard korun, přičemž do konce roku 2018 byly zahájeny, případně dokončeny, projekty za více než 2,3 miliardy korun," sdělil mluvčí NKÚ Václav Kešner. "Na podobné nedostatky v řízení programů dlouhodobě poukazujeme i u jiných resortů," doplnil člen NKÚ Jan Kinšt, který kontrolu vedl.

V době tvorby plánu ale podle ministerstva ještě nebyly ze strany Evropské unie vytvořeny podmínky pro nastavení kontrolních ukazatelů. Podle Rezkové už tyto ukazatele vytvořilo státní Centrum dopravního výzkumu. "Na jejich základě vzniká IT systém, který má vyhodnocovat indikátory koncepčně a dlouhodobě u všech instalovaných systémů, a to i zpětně od roku 2015," uvedla mluvčí. Systém podle ní bude spuštěn v příštím roce.

Kontrolní úřad naopak ocenil fungování Národního dopravního informačního centra, které poskytuje veřejným i soukromým subjektům údaje o provozu na silnicích. Modernizace centra byla součástí zmíněného akčního plánu.