Za nepřijatelné ministr považuje, aby o tom, kdo by má platit, rozhodovali lékaři na příjmu. „Musela by být předem jasná definice, zda z toho budou osvobozeni lidé, kteří přijedou sanitkou,“ uvedl Válek.

Na co máte právo v nemocnici? Ministerstvo sjednotí pravidla pro ombudsmany

Návštěva praktických lékařů by podle Válka zpoplatněna být neměla. „Spíš si dokážu představit to, že pacient zaplatí za to, že nejde nejdřív k praktikovi, ale přímo do zdravotnického zařízení,“ uvedl Válek. Poukázal na to, že dostupnost praktiků není všude stejná, a proto by bylo nekorektní trestat člověka, který ho nemá za to, že jde rovnou do nemocnice.

Češi začali platit regulační poplatky v lednu 2008 - u lékaře a za položku na receptu 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Jednotlivé poplatky se pak časem měnily a zanikaly. Naposled od ledna 2015 zanikla povinnost třicetikorunových poplatků v ambulancích a lékárnách. Zůstal jen poplatek 90 korun na pohotovosti.

Češi jsou ochotni připlatit si za pokoj v nemocnici. Za léčbu nikoli

Někteří lékaři, zejména gynekologové či zubaři, přesto od pacientů vybírají od svých pacientů peníze i za zákroky hrazené zdravotními pojišťovnami. Podle Válka by právě pojišťovny měly takové případy řešit. „Děje se spousta věcí, které jsou nelegální. A ten, kdo takovou činnost provozuje, by měl být stíhaný,“ řekl ministr ve čtvrtek serveru Deník N.

Podle Válkova názoru není vybírání poplatků za výkony placené pojišťovnami v Česku plošným jevem. Takové případy označil za jakousi daň za demokracii. „Kdybychom měli diktaturu, tak osvícený diktátor půjde a lékaře, kteří porušují zákony a vybírají nějaké nelegální poplatky, zavře,“ řekl Válek.