Týden před svátkem svatého Valentýna, tedy v období od 8. do 14. února, se stává malá pobočka pošty v obci Milostín na Rakovnicku pomyslným centrem zamilovaných. Míří sem milostná přání a takzvané „Valentýnky“ z nejrůznějších koutů země. „Orážení korespondence valentýnským razítkem má dlouholetou tradici. Letos je to již po jednadvacáté. Poprvé se tak stalo v roce 2002,“ připomíná mluvčí České pošty Ivo Vysoudil. Letošní „štempl“ s motivem srdíčka v podobě lidového ornamentu vytvořil výtvarník Pavel Sivko.

Nemáte doma schovaný poklad? Na známkách lze jedině vydělat

Rozhodně nejde jen o několik desítek milostných vzkazů. Každoročně jich tu zdejší poštmistrová orazítkuje stovky. Přes osm set jich je zaslaných poštou, další desítky zájemců si jezdí pro razítko osobně. Mnohá přáníčka nekončí na tuzemské adrese. „Necelá stovka zásilek zamířila do ciziny. Například třeba do Kanady, Spojených států amerických, Austrálie, Číny, Thajska, ale i třeba do Francie, Itálie či velké Británie,“ upřesňuje mluvčí České pošty.

Valentýnské razítko 2023Zdroj: se svolením České pošty

Valentýnské razítko není jediným tahákem těšící se přízni dopisovatelů či sběratelů razítek. Česká pošta připravuje každoročně i speciální velikonoční razítko. To otiskuje pošta v Kraslicích na Sokolovsku. Největší zájem je o Ježíškovu poštu na Božím daru v Krušných horách. Sem míří před vánočními svátky tisíce zásilek. „V roce 2022 tu bylo oraženo příležitostným poštovním razítkem přes 69 tisíc listovních zásilek. Z tohoto množství byla převážná většina pohlednic, cirka dva a půl tisíce tvořily dopisy,“ podotýká Vysoudil.

Online pohlednice

Přilákat zákazníky se Česká pošta snaží nejen pomocí speciálních razítek. Stále větší oblibě se těší ojedinělá služba s názvem Pohlednice Online. Ta skloubila klasickou pohlednici a moderní elektronickou komunikací.

„Princip je ten, že kdokoliv má aplikaci staženou například ve svém mobilním telefonu, může si vytvořit vlastní pohlednici s vlastním textem. Tu po zaplacení odešle, následně je vytištěná v České republice a adresátovi do schránky dorazí jako klasická papírová pohlednice,“ vysvětluje mluvčí pošty.

Tyto známky se vyplatí mít. Je to skvělá zbraň proti inflaci

Odesílatel si mimo jiné může zvolit velikost pohlednice, ale i typ, velikost či barvu písma, nebo některý z aktuálních rámečků. Ty jsou aktualizovány podle ročního období.

Zájem o službu potvrzují i čísla. Od zavedení v roce 2015 odeslali uživatelé 5,5 milionů takovýchto pohlednic. „Každoročně se počet uživatelů navýší o zhruba dvacet procent. U služby Pohlednice Online evidujeme v současné době 550 tisíc aktivních zákazníků a 250 tisíc stažení mobilní aplikace,“ uzavírá Vysoudil.