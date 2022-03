Aktuálně nízké ceny jablek v regálech komentuje mluvčí Lidlu Tomáš Myler: „U všech našich výrobků reagujeme průběžně na aktuální situaci na trhu a té pak přizpůsobujeme cenu. Naším cílem je však vždy zákazníkům nabídnout tu nejvyšší kvalitu za nejlepší cenu.“

Trable zemědělců: Česká pole jsou po zimě suchá, nedají se ani pohnojit

Co v době zdražování prakticky všeho těší spotřebitele, přidělává vrásky českým pěstitelům. „Je to způsobené dlouhodobou polskou nadprodukcí. Historicky vyváželi do Ruska a okolních zemí. Rusko je uzavřené už osm let, od nového roku se uzavřelo Bělorusko. Skutečná obchodní bariéra pak vznikla teď se zahájením války,“ vysvětluje situaci na evropském trhu předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

Rusko zakázalo dovoz ovoce a zeleniny v roce 2014 jako reakci na evropské sankce po anexi Krymu. „Nějaké cesty si pravděpodobně polské ovoce našlo, protože produkce Polska se od té doby ještě zvýšila. Polsko ročně vyváželo do Ruska milion tun jablek,“ říká Ludvík s tím, že polská jablka tlačí evropské ceny dolů dlouhodobě a s vypuknutím války na Ukrajině se situace ještě zhoršila.

Levná polská jablka

Jak levná teď jsou jablka v Polsku, ukazuje třeba aktuální akční leták polského řetězce Biedronka. Ten nabízí kilo jablek Golden Delicious v přepočtu za sedm korun a padesát haléřů.

Jen pár desítek kilometrů od polské hranice rostou jabloně Zemědělské společnosti Dolany na Náchodsku. „V polské ceně není DPH, což u nás dělá 15 procent. Marže Biedronky bude také nižší než českých obchodníků. Když vezmu, že od nás odchází výběrové jablko za 15 nebo 16 korun do řetězce a tam ho prodávají za 39,90 Kč, tak marže tam bude podstatně vyšší. Prostě tomu nerozumím,“ počítá se selským rozumem vedoucí dolanského ovocnářství Jiří Fišer.

Válka dorazila i k výčepům. Pivo s ruskými kořeny Češi odmítají pít

Současně dodává, že zájem o česká jablka poklesl, ale na vině jsou i další faktory. Třeba nízká cena citrusů a banánů, které jablkům v regálech konkurují: „Co se týká polských jablek, to je dlouhodobý trend, ať už se sem dovážejí, nebo sem jen pošlou nabídku. V tu chvíli to obchodníci využijí a vykoupí to sice od českých ovocnářů, ale za nižší ceny.“

Jiří Fišer současně dodává, že aktuální situace s polskými jablky dolanské pěstitele letos tolik netrápí. Loni měli menší úrodu a jablka, která dosud mají na skladech, prodávají přes vlastní prodejny. Také se snaží vlastní úrodu dál zpracovávat třeba na mošty nebo na křížaly. Nízké ceny jsou ale dlouhodobý problém: „Protože jsme podnik, který hospodaří ještě s rostlinnou a živočišnou výrobou, tak si to necháváme ještě líbit, ale dlouhodobě to nepůjde.“

Zmenšování pěstebních ploch

Dolanské družstvo ještě před 20 lety pěstovalo jablka na 500 hektarech, teď je to pouhá čtvrtina. „Jestli budeme pěstební plochy dál zmenšovat, o tom budeme rozhodovat během roku. Ovocnářství dlouhodobě ekonomicky nevychází nejen u nás, ale v celé republice,“ konstatuje Jiří Fišer.

Jarní práce na polích se rozjíždějí. Chybí ale zaměstnanci z Ukrajiny

To potvrzuje za ovocnářskou unii Martin Ludvík: „Trvale u nás ubývají ovocné sady, a pokud tady pěstitelé likvidují sady a neobnovují je, tak je to dostatečný důkaz špatné situace.“ Podle Ludvíka by měla Evropská unie podpořit útlum polského ovocnářství a český stát by pak měl důsledně kontrolovat marže českých řetězců.