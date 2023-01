Jurečka v České televizi řekl, že zvýšení důchodů by mohlo nastat v červnu. Mimořádně vláda zvedá penze tehdy, jestliže růst cen za sledované období od posledního přidání přesáhl pět procent. Loni k tomu kabinet kvůli zdražování přikročil dvakrát.

O kolik konkrétně se důchody zvednou, není zatím úplně jasné. Ministr uvedl, že bude záležet hlavně na lednovém růstu cen. Jasno by tak mělo být po 10. únoru. Předpokládá však, že se bude jednat o částku o 700 až 1000 korun. To by podle hlavního ekonoma společnosti Roklen Holding Pavla Petrky znamenalo dodatečné náklady mezi 11,7 až 17 miliardami korun. „Pro státní rozpočet je toto významná zátěž,“ uvedl. Nejen na tyto výdaje bude muset vláda někde vzít peníze.

Ministr Jurečka: O termínu a výši mimořádné valorizace penzí bude jasno v únoru

Už nyní kabinet podle všeho zvažuje parametrické změny daňového systému a omezení výjimek. „Mezi diskutované změny patří vyšší efektivní zdanění živnostníků skrze úpravy výdajového i daňového výdajového paušálu. Dále se hovoří o sloučení dvou snížených sazeb DPH a snížení počtu položek, které podléhají nižší sazbě,“ vypočítal některé příklady Peterka s tím, že lze počítat i se zvýšením všech spotřebních daní s důrazem na tvrdý alkohol.

Na průměrný důchod většina nedosáhne

Šéfka Rady seniorů ČR Lenka Desatová nicméně upozornila, že mimořádná valorizace se netýká pouze starobních důchodů, kterých stát loni vyplácel bezmála 2,4 milionu, ale i důchodů invalidních (412 tisíc) a pozůstalostních (více než 58 tisíc). „I když to mnozí neuslyší asi úplně rádi, faktem je, že institut mimořádné valorizace navázaný na penzi není v Evropě standardem a my jsme rádi, že jej máme. Protože i když jsou rozdíly mezi tím, co senioři dostanou, značné, přece jen jim rostoucí náklady kompenzují,“ řekla Desatová.

Poukázala na to, že valorizace pomůže zejména těm, kteří mají nadprůměrné důchody. Z dat České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že ke konci loňského července byla průměrná výše důchodu 17 299 korun. Většina penzistů ale této výše nedosahuje.

„A mnozí z nich se ocitli v situaci, kdy se dostali do problémů, což jsme ostatně zaznamenali i my v našich akreditovaných poradnách, kdy se na nás s žádostí o pomoc při vyřízení příspěvků na bydlení či mimořádné dávky okamžité pomoci obracelo výrazně více seniorů než v předchozích letech,“ upozornila Desatová. V Česku je také zhruba 70 tisíc důchodců, jejichž důchod je nižší než deset tisíc korun.

Novinky v důchodech: Jiné termíny výplat, vyplacené penze zůstanou pozůstalým

Řada ekonomů proto soudí, že systém valorizací má svoje mouchy. V době nízké inflace totiž penze rostou pomalu a ani zdaleka nekopírují například růst mezd v ekonomice. Naopak v době vysoké inflace penze rostou raketově a systému chybí brzda,, která by pomohla konsolidovat veřejné finance.

„V rámci mimořádné valorizace se navíc výrazně zvyšuje zásluhová část penze, což pomáhá především lidem s vyšším důchodem. Důchodcům s nízkými penzemi, které inflace bolí nejvíce, mimořádná valorizace sice pomůže, ale méně. Pokud bylo záměrem mimořádné valorizace penzí pomoci nejzranitelnější části důchodců, pak jsou parametry nastaveny obráceně,“ dodal Peterka.