Důchodci podle ní silně pociťují vysokou inflaci. „Ta, jak potvrzuje i Český statistický úřad, má na ně vyšší dopad než na běžné domácnosti. Důchodci se potýkají s obrovským zdražením většiny potravin, ve hře mohou být i inflační doložky v případě nájmů a energií. Do toho se výrazně zdražily některé léky. Od vlády je to zbabělý krok. Nemluvě o tom, že je to velké téma pro právníky. Existuje totiž minimálně prostor pro právní zpochybnění. Vůbec si totiž nejsem jistá, zda tímto způsobem může vláda za pochodu měnit valorizační schéma,“ uvedla.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na žádost vlády vyhlásila kvůli snížení valorizace důchodů stav legislativní nouze, ve kterém ji poslanci budou schvalovat. Co si o tom myslíte?

Byly to právě strany stávající pětikoalice, které Babišově vládě vyčítaly mimořádné nástroje v době pandemie. Nyní se na jedné straně chovají, jakoby ani žádné zdravotní problémy nebyly, když nejsou k dostání některé základní léky, na druhé ale zneužijí stav legislativní nouze tímto způsobem. Tím jednoznačně ukazují, že ovládají veškeré mocenské struktury ve státě a nebudou se o tak závažné věci bavit ani v rámci tripartity (Rada hospodářské a sociální dohody, která je platformou pro dialog vlády, odborů a zaměstnavatelských svazů – pozn. red.). Cítí, že jsou na koni a mohou si dovolit cokoli.

Vládní činitelé tvrdí, že změnou valorizačního schématu chtějí zbrzdit zadlužování země. Letošní schodek důchodového systému by podle nich jinak dosáhl devadesáti miliard korun. Jak jinak lze podle vás řešit díry ve státním rozpočtu?

Především je třeba říci, že problém s rozpočtovými příjmy se objevil už za minulé vlády. Řada stran, jež jsou dnes součástí pětikoalice, hlasovala v minulém volebním období pro opatření, která příjmovou stranu rozpočtu výrazným způsobem oslabila. Jedná se nejen o zrušení takzvané superhrubé mzdy, ale například i daně z nabytí nemovitosti, což se nijak neprojevilo třeba na tom, že by byly levnější nemovitosti. Když to vše nasčítáme, dostaneme se na nějakých minimálně sto padesát až dvě stě miliard korun, které v rozpočtu chybí. Navíc současná vláda od začátku bezostyšně lhala v programovém prohlášení. Dělá totiž naprostý opak. V programovém prohlášení není třeba řečeno nic o prodlužování věku odchodu do důchodu na osmašedesát let. Nic takového stávající vládní strany nehlásaly ani v předvolební kampani.

Sněmovní opozice bude přijetí změny valorizačního schématu v dolní parlamentní komoře blokovat. Jak to vnímáte?

Je logické, že opozice se z toho pokusí dělat velké téma. Šance je ale malá až mizivá, protože pětikoalice si to pohodlně prosadí. Obstrukce v parlamentu je na místě, ale je to nedostatečné. Je třeba protestovat i jinými způsoby.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že červnové snížení valorizace penzí je jednorázový krok. Dodal, že valorizační schéma je třeba změnit v rámci chystané důchodové reformy, při níž vláda počítá i s postupným navyšováním věku odchodu do důchodu. Co si od toho slibujete?

Hlavně to není žádná důchodová reforma, ale snaha, jak důchodcům nedat, pokud možno, nic a nechat je udřít se k smrti. Říkám to naprosto na rovinu. Když se totiž podíváme na zdravotní stav lidí okolo pětašedesáti let, často vážně onemocní ještě před dosažením této věkové hranice. Na tom vidíme, že zvyšování věku odchodu do důchodu je naprosto nereálné a není možné aplikovat ho plošně. Celá řada povolání totiž znamená velkou fyzickou námahu. Vláda těmito návrhy v podstatě říká, že chce, aby lidé byli nezaměstnaní, nezaměstnatelní nebo dokonce invalidní. Aby jim stát vyplácel co nejnižší důchody na úrovni žebračenek.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. (*1977)

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, kde na Katedře politologie Fakulty mezinárodních vztahů v roce 2006 obhájila doktorát. V roce 2011 získáním titulu docent dokončila habilitační řízení na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Banské Bystrici.



Působila na Vysoké škole ekonomické jako asistentka v týmech germanistky Věry Höppnerové a politoložky Vladimíry Dvořákové. Následně byla prorektorkou pro kvalitu a rozvoj Vysoké školy obchodní v Praze, kde je nyní děkankou. Je autorkou či spoluautorkou několika knih, kupříkladu Jak jsme se stali kolonií (2015) či Kapitalismus, socialismus a budoucnost aneb Mikeš už přišel (2017).