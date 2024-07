ČTK dnes 13:42

Starobní penze by se mohly od ledna zvýšit v průměru o 356 korun. Přesná částka se ještě dopočítá podle vývoje mezd. Solidární pevná část penze by se měla všem zvednout o 290 korun a k tomu by měl vzrůst zásluhový procentní díl důchodu o 0,4 procenta. Na tiskové konferenci to dnes oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Důchod od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírá zhruba 2,85 milionu lidí. Další desetitisíce penzí vyplácejí systémy resortů obrany, vnitra a spravedlnosti.