Jak se od 1. ledna 2025 při pravidelné valorizaci zvýší důchody?

Tak jako každoročně se i v příštím roce od Nového roku při řádné valorizaci zvýší všechny důchody, tedy kromě starobních také důchody invalidní a pozůstalostní. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by se důchody v průměru mohly zvednout o 356 korun. Solidární pevná část penze by měla všem důchodcům vzrůst o 290 korun. Zásluhový procentní díl důchodu by se potom měl každému starobnímu důchodci zvýšit o 0,4 procenta.

Proč úředníci výši valorizovaných důchodů zveřejňují právě nyní?

Vycházejí z nově zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ), z nichž se valorizace počítá. Jde o inflaci a také životní náklady domácností důchodců. Z těchto dvou údajů je rozhodující ten, který je za dané období vyšší. Do výše pravidelné každoroční lednové valorizace promlouvá ještě růst reálných mezd. Z údajů ČSÚ vyplývá, že inflace mezi červencem minulého roku a letošním červnem dosáhla 1,7 procenta.

Kolik by měl v příštím roce činit průměrný starobní důchod?

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) průměrný starobní důchod v příštím roce vzroste na více než 21 tisíc korun. „Podle našich posledních propočtů odhadujeme, že v lednu dosáhne průměrný starobní důchod výše 21 078 korun,“ uvedl Jurečka.

Je tato uvedená částka definitivní?

Není, ale nijak výrazně se už měnit nebude, nanejvýš v řádu jednotek korun. Přesné číslo úředníci oznámí v září poté, co statistici zveřejní data o vývoji průměrných mezd za první pololetí letošního roku.

Mohou senioři očekávat ještě další zvýšení důchodu při mimořádné valorizaci, jakou mohli zažít v minulých letech?

Ne, s mimořádnou valorizací se nadále nepočítá. Vláda totiž kvůli úsporám loni způsob výpočtu valorizace změnila. Zatímco dosud se do ní započítávala polovina růstu mezd, nově to je jen třetina. V případě budoucího rychlého a déletrvajícího růstu inflace bude stát ochoten seniorům zvýšené výdaje kompenzovat nově zřízeným dočasným příspěvkem na jejich pokrytí. I ten by měl vycházet z aktuální inflace a vyplácet by se měl při růstu cen o pět procent. Nebude se však nadále započítávat do dalšího důchodu.

Kolik peněz toto navýšení důchodů v příštím roce bude stát?

Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že lednová valorizace zvýší náklady na důchody o 12,2 miliardy korun. Podle odhadu úřadu dosáhnou v roce 2025 náklady na výdaje důchodového systému částky 705,9 miliardy korun. „V příštím roce předpokládáme deficit důchodového systému, to znamená rozdíl mezi příjmy vybíranými na pojistném a výdaji na důchody, ve výši 18,3 miliardy korun,“ dodal Jurečka.