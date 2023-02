Vláda trvá na nutnosti snížení valorizace důchodů. Opozice potvrdila obstrukce

ČTK

Vláda si je podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) vědoma nepopulárnosti snížení mimořádné valorizace penzí. Když to ale neučiní, budou náklady každým rokem vyšší kvůli promítnutí navýšení do dalších valorizací. Šéfka opozičního klubu ANO Alena Schillerová přesto vládu vyzvala ke stažení návrhu. Potvrdila, že rozpravu o současném návrhu bude opozice zdržovat, jak to půjde. Také SPD bude jednání o „asociálním návrhu“ blokovat, potvrdil šéf hnutí Tomio Okamura.

Mimořádná schůze Sněmovny k návrhu na omezení mimořádné červnové valorizace důchodů, 28. února 2023, Praha | Foto: ČTK