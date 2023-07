Sněmovna ve středu schválila vládou navržené změny způsobu valorizace důchodů i pravidla pro předčasný odchod do důchodu. V platnost vstoupí, pokud je po poslancích schválí rovněž senátoři a zákon podepíše prezident. Většina změn by přitom měla platit již od září. Deník přináší přehled nejdůležitějších schválených změn.

Pravidla předčasných důchodů budou zřejmě přísnější a řádné lednové valorizace penzí čeká zpomalení. Nevíte, co to znamená přesně? V článku najdete odpovědi. | Foto: Shutterstock

Jak se důchody valorizují nyní?

Řádná valorizace se provádí pravidelně 1. ledna každý rok. Vychází z inflace, důchody se navyšují rovněž o polovinu růstu mezd. Kromě toho se zavádí mimořádná valorizace v případě, že inflace roste rychleji.

Co ve způsobu valorizace mění?

Vedle inflace se do valorizace bude započítávat již jen třetina růstu mezd. Kromě toho ministerstvo práce a sociálních věcí počítá již jen s pravidelnou každoroční valorizací k Novému roku.

Schváleno: Podmínky pro předčasnou penzi se zpřísní, důchody porostou pomaleji

Bude se důchodcům zvyšovat důchod, pokud inflace rychle poroste během roku?

Mimořádnou valorizaci vláda nahradí nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů, který bude součástí důchodu. I ten by měl vycházet z aktuální inflace, vyplácel by se při růstu cen o pět procent.

Budou si lidé muset o tento příspěvek žádat?

Ne, dostanou jej k důchodu automaticky.

V čem se tento příspěvek liší od mimořádné valorizace?

Z pohledu příjemce se prakticky neliší. Pro státní rozpočet je to však zásadní změna, protože do budoucí výše důchodů se započítává pouze valorizace. Kdyby se tato částka započítala do důchodu, ještě více by vzrostlo zatížení rozpočtu pro příští roky.

Jak navrhované změny hodnotí odborníci?

Návrh vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Ta proto schválené změny vítá.

Vládní úpravy důchodů jsou v pořádku, zásadní změnu už dělat nejde, tvrdí Rusnok

Je tato nově představená změna pravidel již definitivní?

Pokud na návrhu něco nezmění senátoři a pokud jeho platnost schválí podpisem prezident, změny budou platit.

Od kdy mají změněná pravidla platit?

S účinností se počítá od 1. září letošního roku. Dočasný příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů by se tedy mohl vyplácet nejdříve v příštím roce.

Jak se změní pravidla pro odchod do předčasného důchodu?

Čeká je výrazné zpřísnění. Zatímco nyní lze odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku, nově se tato doba zkrátí jen na tři roky.

Změní se způsob krácení důchodu těm, kteří do něj odejdou předčasně?

Ano. Nyní je za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného odchodu trvale krácena procentní výměra důchodu při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a třetí až pátý o 1,5 procenta. Nově se právě o 1,5 procenta bude krátit všem pobírajícím předčasný důchod.

Peníze na důchody si vláda vezme i od brigádníků. Budou platit pojistné

Po jaké době pojištění mohou lidé nyní odejít do předčasného důchodu?

Musí mít odpracováno nejméně 35 let.

Zpřísní se také tento požadavek?

Ano, nově budou mít žadatelé o předčasný důchod odpracováno alespoň 40 let. Využít jej tak budou zřejmě moci jen pracovníci v náročných profesích, kteří začali pracovat již v období dosažení dospělosti, tedy zhruba od svých 18 let. Tato změna ale má začít platit až o rok později než ostatní schválené úpravy.