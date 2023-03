Valorizace penzí jsou v Česku štědré, tvrdí ekonomové. Země v EU důchody daní

Jsou na tom čeští důchodci ve srovnání se zahraničními dobře, nebo špatně? Takovou otázku si klade většina stávajících penzistů i lidé, kterým se blíží věk odchodu do důchodu. Je ale těžké na to odpovědět. Každá země Evropské unie má jiný důchodový systém a liší se nejen způsob výpočtu důchodu a doba odchodu do penze, ale také způsoby valorizace.

Důchody vzrostou o osm set korun. | Foto: Shutterstock