Jaký mám po lednové valorizaci vlastně důchod? Tuto otázku si v lednu kladla celá řada důchodců. Lze tak alespoň soudit z řady ohlasů, které Deníku došly od čtenářů po nedávném zveřejnění přehledu hlavních změn současného systému valorizace penzí. Nejvíce z nich zarazilo, že již nedostali tak jako dosud do schránky dopis s informací o změně a o nové výši důchodu.

Jaký mám po lednové valorizaci vlastně důchod? Tuto otázku si v lednu kladla celá řada důchodců. | Foto: Shutterstock

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) totiž nově kvůli úsporám rozesílá takzvané valorizační oznámení penzistům pobírajícím jediný druh důchodu, a to bezhotovostně na bankovní účet, již pouze v elektronické formě. Úspora má činit 45 milionů korun.

O aktuální výši svého důchodu se tak mohou tito penzisté dozvědět přímo ze svého bankovního účtu, konkrétně ze zprávy pro příjemce u informace o doplatku k valorizaci. Tedy částce, v níž se doplácí lednové zvýšení důchodu do data pravidelné výplaty důchodu.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Všechny potřebné informace o valorizaci důchodů pohromadě. Podívejte se:

Valorizace penzí: O kolik se letos důchody zvýšily, proč někomu nepřišel dopis

Tímto způsobem úředníci zaslali valorizační oznámení asi 1,7 milionu důchodců. „Přibližně 1,2 milionu osob ho obdrželo papírově - formou dopisu,“ uvedla mluvčí ČSSZ Tereza Koukolová.

ČSSZ v září loňského roku vyplácela celkem více než 2,8 milionu důchodů, z toho asi 2,4 milionu starobních důchodů, přes 410 tisíc invalidních důchodů a více než 58 tisíc pozůstalostních důchodů.

Informaci ze zprávy u bankovního účtu se ovšem řadě lidí nepodařilo rozklíčovat. „Mně ani manželce žádné elektronické oznámení o změně důchodu nepřišlo. Nic nebylo ani u zaslané částky v bankovním účtu,“ postěžoval si čtenář Josef Procházka.

Jiní nejsou spokojeni ani se zvýšením své penze. „Teď mělo každému důchodci dojít 360 korun a dostal jsem přesně 202 korun. Kdo tedy dostal rozdíl 158 korun?“ zeptal se Jindřich Neckář.

Podle Koukolové u výše valorizované částky může záležet na konkrétním případě. Méně peněz na valorizaci dostávají třeba lidé, kterým přichází část penze ze zahraničí. „Pokud kupříkladu česká doba pojištění představuje třetinu z celkově získané doby, důchod se v roce 2024 navýší konkrétně o 120 korun,“ uvedla Koukolová.

Sama ČSSZ přitom podle ní zatím nezaregistrovala žádné stížnosti na to, že by penzisté valorizační oznámení nedostali.

Pokud klienti ČSSZ nevědí, jak vysoký je jejich aktuální důchod, mohou si podle Koukolové zavolat na okresní správu sociálního zabezpečení nebo na informační linku ČSSZ. Tam by je úředníci měli k požadované informaci nasměrovat. „Poradí také, jak mohou zájemci zažádat o zaslání oznámení v papírové formě, případně rovnou po sdělení rodného čísla zajistí zaslání valorizačního oznámení,“ podotkla mluvčí.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Vyznáte se v pravidlech pro vyplácení důchodů v Česku? Vyzkoušejte si kvíz Deníku:

KVÍZ: Víte, z čeho se skládá důchod, od kdy se počítá a jak se změní valorizace?

Žádná záplava dotazů ohledně nové výše důchodů se zatím nesnesla ani na poradenské linky pro seniory. „Zatím vím o jediném člověku, který zkoumal, kde se mu tam vzaly ty částky,“ řekla předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.

To by se ovšem časem mohlo změnit. Lidé se o potvrzení o výši důchodu podle ní ve velkém začnou zajímat, až budou potřebovat jeho výši doložit na nějakém úřadu. „Třeba kvůli žádosti o domov důchodců nebo při žádosti o příspěvek na bydlení,“ vysvětlila Desatová.

Očekává přitom, že se tito lidé na příslušný úřad odeberou osobně. „Pořád platí, že 52 procent důchodců nemá přístup k internetu. Do budoucna budou lidi zase zpátky na úřadech, protože budou chtít potvrzovat nejrůznější formuláře, ke kterým by stačilo přicvaknout důchodový výměr, který ale aktuálně mít nebudou,“ připomněla Desatová.

Zlepší se propojení databází?

Někteří zástupci organizací pomáhajících seniorům a lidem s postižením ale situaci tak vážně nevidí. Ředitelka společnosti Prosaz Iveta Pešková věří, že stát již lépe dokáže propojit své databáze a důchodci nebudou muset vše sami dokládat. „Mělo by to být propojené elektronicky a sociálka by měla mít tyto informace o klientovi založené. Aspoň tak jsem to pochopila, že tato potvrzení už odpadnou úplně,“ uklidňuje Pešková.

Ústavní soud zveřejnil své rozhodnutí, jímž zamítl návrh poslanců hnutí ANO na zrušení změny způsobu valorizace penzí přijaté loni vládou:

Valorizace penzí: Co rozhodnutí Ústavního soudu znamená, jaké jsou reakce

Rostoucí roli elektronického zasílání důchodů i souvisejících informací od úřadů potvrzuje i Česká pošta. Ta nyní měsíčně zpracovává přes 600 tisíc důchodů. „Z toho asi 55 procent je doručováno přímo na adresu, zbytek se týká možnosti převzetí důchodů na pobočce. Aktuálně se za důchod, který je vyplacen Českou poštou, platí 35 korun, což ovšem nepokrývá náklady pošty na tuto službu,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Podle Vitíka v posledních letech počet důchodů vyplácených přes poštu ročně klesá asi o desetinu. „Vliv na to má stále více využívaná možnost nechat si důchod posílat přímo na bankovní účet,“ konstatoval mluvčí.

S tím, že tento trend bude nadále pokračovat. „Znamená to nižší počet doručovaných důchodů a tím i nižší příjmy České pošty,“ dodal.