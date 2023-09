Letos byla vláda k penzistům relativně štědrá, výhled do budoucna už je horší, i tak by ale důchodci měli dostat nepatrně více peněz než letos. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v úterý oznámil finální číslo valorizace penzí. Od ledna 2024 vzrostou v průměru o 360 korun. Navýšení penzí vláda stanovila podle stávajících pravidel. Napříště to už bude podle nových pravidel penzijní reformy, kterou ovšem ještě musí prověřit Ústavní soud. Deník přináší přehled některých základních otázek a odpovědí, které se pravidelné valorizace a nových podmínek dotýkají.

Letos byla vláda k penzistům relativně štědrá, výhled do budoucna už je horší, i tak by ale důchodci měli dostat nepatrně více peněz než letos. | Foto: ČTK/Jan Černý

O kolik se penze od ledna zvýší?

S novým rokem se zvýší všechny důchody, kromě starobních tedy i invalidní a pozůstalostní. V průměru to bude o 360 korun, a to na základě dat, které vládě dodali statistici. Průměrný starobní důchod tedy v lednu dosáhne 20 693 korun a v porovnání s rokem 2023 tak bude reálná hodnota důchodu o necelé procento vyšší. Státní kasu vyjde valorizace penzí v příštím roce na 12,3 miliardy korun.

Vláda rozhodovala podle starých pravidel. Byl by rozdíl, kdyby aplikovala ta nová?

Tentokrát ne. Podle stávajících pravidel se do pravidelné valorizace počítá polovina růstu reálných mezd, nově to od příštího roku bude jen třetina. Jenže reálné mzdy teď (po odečtení inflace) skoro nerostou, takže je jedno, jaký vzorec se k výpočtu použije.

Předčasný důchod a valorizace penzí: Jaké změny prezident podepsal, co mu vadilo

Bude rozhodnutí vlády o valorizaci penzí muset schvalovat parlament či podepsat prezident?

Nikoliv. Pravidelná valorizace je takzvané nařízení vlády, které musí kabinet schválit do konce září. Ale nejde o zákon, který by musel procházet schvalováním. Zmíněná částka 360 korun je tedy definitivní a bude platit.

Co se tedy od ledna změní?

Od ledna 2024 začne platit penzijní reforma, která valorizace penzí mění. Řádná valorizace nastává pravidelně 1. ledna každý rok, na tom se nic nemění. Nově se ale při vysoké inflaci již nebudou během roku zavádět mimořádné valorizace, jako tomu bylo loni i letos. Zatímco dnes se do valorizace započítává polovina růstu mezd, nově to bude jen třetina (tímto způsobem se penze u nás valorizovaly až do roku 2017). Mimořádnou valorizaci vláda nahradí pouze nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů. I ten by měl vycházet z aktuální inflace, vyplácel by se při růstu cen o pět procent. Jeho nevýhodou pro příjemce bude, že se jim do dalšího důchodu již nebude započítávat.

Bude dál existovat výchovné?

Ano. Takzvané výchovné 500 korun za každé dítě bude vypláceno i nadále. I díky tomuto bonusu se letos podařilo snížit rozdíl v průměrných penzích mužů a žen. Dříve muži brali až o 20 procent vyšší penze, nyní je rozdíl 13 procent. Politici ale nevylučují, že by se výchovné už dále nemuselo zvyšovat. Pětistovka by zůstala pětistovkou i v dalších letech, reálně by ale ztrácela na hodnotě.

Jurečka: Důchody od ledna vzrostou o 360 korun. Všichni dostanou přidáno stejně

Kolik stát vydává na penze?

Penze zůstávají nevětším výdajem státního rozpočtu. V příštím roce na ně vláda pošle 706 miliard korun. Pro představu: starobní penze nyní pobírá 2,36 milionu lidí a dalších bezmála půlmilionu lidí pobírá invalidní a pozůstalostní penze.

Drahota, která trápí i důchodce, je stále velká. Jaký je odhad pro letošní rok?

Inflace stále mírně klesá. Podle posledních dat za červenec byly ceny meziročně vyšší o 8,8 procenta. Například viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v létě odhadla, že na konci letošního roku by růst cen mohl být jen kolem tří procent. Záleží ale na vývoji války na Ukrajině či ceně energií. Jak podotknul ministr práce Marián Jurečka, i díky letošní mimořádné valorizaci v červnu (+750 korun) se daří většinu penzí držet na relativně slušné úrovni. „Platí, že většina příjemců nyní pobírá penzi ve výši zhruba mezi 18 a 26 tisíci. Takových důchodců je 70 %. Není tedy pravda, co slyšíme od opozice, že důchodce okrádáme. Za naší vlády důchody narostly průměrně o 5 240 Kč,“ vypočítal Jurečka.

Čas je jen do konce roku. Peníze v II. důchodovém pilíři pak propadnou státu

Penzijní reforma je sice parlamentem schválená a platná, ale nelíbí se prezidentovi ani opozici. Její schvalování poslanci napadli u Ústavního soudu. Co bude následovat?

Ústavní soud posoudí reformu penzí v průběhu podzimu. Pokud by soudci shledali, že vláda nekonala v souladu s ústavním pořádkem, mohou zákon zrušit. Penze by se pak dál počítaly se započtením poloviny růstu reálných mezd. Šéf Ústavního soudu Josef Baxa v nedávném rozhovoru pro Deník nevyloučil, že by se otázka penzí mohla projednávat veřejně, nikoliv na uzavřeném plénu. Musí na tom ovšem být shoda ostatních soudců. Více zde: O důchodech veřejně? Zvažuji to, říká předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Opozice navíc hodlá u Ústavního soudu napadnout i plán vlády na osekání předčasných penzí.