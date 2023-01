Uvedl, že není ochoten připustit debatu o případném seškrtání výchovného. Kvůli zvládnutí rostoucího zadlužování to doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV), zmínil to i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Diskusi o podobě reformy penzí v koalici i s opozicí by chtěl ministr práce zvládnout v prvním čtvrtletí.

Mimořádně vláda penze zvedá tehdy, pokud růst cen za sledované období od posledního přidání přesáhl pět procent. Loni k tomu kabinet kvůli zdražování přikročil dvakrát.

„Předpokládám, že po 10. únoru už budeme mít finálně jasno,“ uvedl Jurečka. Očekávané částky podle něj představují jen odhad, v jakém rozptylu by se mohlo mimořádné navýšení v červnu či červenci pohybovat. Záležet bude na lednovém vývoji cen.

Při mimořádné valorizaci se navyšuje zásluhový díl penzí, v němž se odráží výše odvodů z výdělků, odpracované roky a od letoška také počet potomků. Za vychované dítě se vyplácí bonus 500 korun. Dostává ho ten z rodičů, který převážně pečoval. Jsou to většinou ženy.

Schválený rozpočet počítá s tím, že se letos na penze vyplatí o 62,5 miliardy korun víc, než se na ně vybere. Deficit nezahrnuje ještě plánovanou mimořádnou valorizaci. Zadlužení penzijního systému tak dál poroste. Podle ekonomů není stav udržitelný. NERV tak doporučoval vedle dalších kroků nezavádět od letoška výchovné. Do bonusu za výchovu dětí letos poputuje téměř 20 miliard Kč, postupně suma každý rok poroste.

„Nejsem ochoten připustit debatu, že by se výchovné škrtalo,“ řekl Jurečka. Zopakoval, že KDU-ČSL zavedení výchovného dlouhodobě prosazovala. Podle Jurečky opatření přispěje k vyšší udržitelnosti důchodů díky vyššímu počtu dětí, tedy budoucích přispěvatelů na penze. Podle NERV je výchovné naopak nesystémové. Někteří experti uvádějí, že zvýšení důchodu k vyšší porodnosti nepovede. Zkušenosti z jiných zemí ukázaly, že fungují naopak kroky ke sladění práce a rodiny, tedy dostatek jeslí a školek či zkrácené úvazky.

Hlavní výzva roku 2023

Za letošní ‚hlavní výzvu‘ pro svůj resort považuje Jurečka přípravu důchodové reformy. Na její podobě by se chtěl v koalici i s opozicí shodnout do konce prvního čtvrtletí. Nastavení jednotlivých opatření už úřad propočítal, uvedl ministr. Výsledky chce ale zveřejnit až po diskusi politiků. Ve druhém čtvrtletí by pak ministerstvo připravilo návrh zákona. Část kroků by měla platit od ledna příštího roku, a to třeba možnost dřívějších penzí pro náročné profese, zmínil Jurečka. Další změny by pak byly účinné od roku 2025.

Vláda by měla podle svého legislativního plánu dostat reformní návrh důchodové novely v září. S ní by měl resort práce předložit i novelu o sociálním pojištění.