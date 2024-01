Ústavní soud ve středu zveřejní své rozhodnutí ve věci stížnosti opozičních poslanců na způsob, jímž vláda loni změnila výpočet valorizací důchodů a zpřísnila podmínky pro odchod do předčasné penze. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější související otázky.

Valorizaci penzí řešil Ústavní soud. Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Proč se Ústavní soud nyní otázkou loňské úpravy způsobu valorizace důchodů zabývá?

Podnět na zrušení vládní novely zákona, která již loni změnila způsob valorizace penzí, podalo 71 poslanců opozičního hnutí ANO. Stěžovali si zejména na to, že snížení mimořádné valorizace v době prudkého růstu cen nabouralo očekávání důchodců.

Co konkrétně na legislativní úpravě stěžovatelům vadilo?

Při použití původního mechanismu by průměrný důchod vzrostl o 1770 korun, po úpravě zákonného mechanismu to však bylo pouze 760 korun. Navíc byla podle nich tato úprava takzvaně retroaktivní, tedy se zpětnou účinností. Podle opozičních poslanců bylo chybou i to, že vláda k rychlému přijetí zákona využila stav legislativní nouze.

ČTĚTE TAKÉ: Deník přináší odpovědi na nejčastější otázky ohledně letošní valorizace penzí:

Valorizace penzí: O kolik se letos důchody zvýšily, proč někomu nepřišel dopis

Proč vláda způsob valorizace penzí změnila?

Šlo jí o úspory v důchodovém systému, jen v loňském roce tak plánovala ušetřit 19,4 miliardy korun. V následujících 15 až 20 letech by ale celkově podle vlády měla ušetřit až 400 miliard korun.

Jak konkrétně se způsob valorizace důchodu po vládní novele změnil?

Pravidelná řádná valorizace penzí k 1. lednu každého roku sice nadále zůstala, důchody se při ní ale budou navyšovat nižším tempem. Zatímco dosud se valorizace počítala z inflace a poloviny růstu reálných mezd, nyní se bude započítávat jen třetina jejich růstu. Tímto způsobem se valorizace počítala až do roku 2018.

Jak vláda „zamávala“ s mimořádnými valorizacemi?

Ještě výrazněji se mění mimořádné valorizace zaváděné kvůli vysoké inflaci. Vláda je nahradila nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů. I ten by měl vycházet z aktuální inflace a vyplácet by se měl při růstu cen o pět procent. Nebude se však nadále započítávat do dalšího důchodu.

Co se s přijetím novely změnilo na pravidlech odchodu do předčasného důchodu?

Zatímco dosud šlo do předčasné penze odejít již pět let před okamžikem dosažení důchodového věku, nově jsou pravidla výrazně přísnější. Předčasně lze jít do penze již jen s předstihem tří let. Kromě toho se lidem v předčasném důchodu bude penze krátit více než dříve. Před změnou pravidel se jim procentní výměra důchodu za každých 90 započatých kalendářních dnů krátila při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky dříve o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta. Nově přijdou o 1,5 procenta všichni lidé pobírající předčasný důchod.

Jak k novele zákona přistoupil prezident?

Prezident Petr Pavel při jejím podpisu uvedl, že je nezbytné, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Prohlásil, že námitkám opozice rozumí a kdyby se na soud její zástupci neobrátili, učinil by tak on. Důvody jsou právě obavy z retroaktivity a kvůli projednání ve stavu legislativní nouze. „Skutečně v tomto případě byl použit sporným způsobem,“ uvedl Pavel.

PŘEHLEDNĚ: Důchody v roce 2024. Co vše se mění. Co je potřeba vědět:

Důchody od ledna 2024: O kolik se zvýší penze, změny u spoření, co důchodový věk

Co si o nutnosti přijmout změny tak rychle myslí ekonomové?

Podle šéfa Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla nebylo možné předem počítat s tak vysokým nárůstem inflace a tedy i životních nákladů důchodců. Její skokový nárůst byl podle něj šokující. Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda je naopak přesvědčen, že to vláda mohla vědět nejpozději už na podzim roku 2022.

Co by se stalo, kdyby ústavní soudci stěžovatelům vyhověli?

Podle vlády bylo vše v pořádku a taková situace nenastane. Úředníci pak případné rozhodnutí soudců nechtějí předjímat. „My, členové vlády, jsme dopředu říkali, že budeme respektovat rozhodnutí Ústavního soudu, nic jiného ani vláda dělat nemůže. A podle výsledku se zařídíme,“ uvedl jen obecně ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v rozhovoru pro televizi CNN Prima News. Podle ekonoma Kovandy jsou tedy změny možné. „Není vyloučeno, že seniorům bude ponížení valorizace na základě verdiktu ústavních soudců tak či onak kompenzováno,“ podotkl.